Slik opplevde Monsen landslagets koronadrama: – En kjip situasjon

Lettelsen var stor da landslagskollegaens koronaprøve var negativ.

Arild Monsen og det norske landslaget følger strenge smittevernregler. Terje Pedersen

Nå nettopp

Det var onsdag ettermiddag at løpere og støtteapparat i den norske landslagstroppen i langrenn ble satt i karantene i finske Ruka. I en obligatorisk hurtigtest etter at delegasjonen kom med fly fra Norge ble det påvist at landslagstrener Eirik Myhr Nossum hadde testet positivt for koronaviruset.

Det ville i verste fall bety at landslaget måtte sitte i karantene i 10 dager i Finland, og mange fryktet at verdenscupåpningen måtte gå uten norske deltakere.