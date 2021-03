Manificat mener FIS må ta grep: – De trenger elektrosjokk

– Vi dør om ikke noe endres, sier den franske langrennsveteranen Maurice Manificat (34).

NUMMER TO: Franske Maurice Manificat ble nummer to sammenlagt i Tour de Ski. Aleksandr Bolsjunov vant. Norge sto over på grunn av coronapandemien. Foto: Alessandro Trovati / AP

31. mars 2021 11:10 Sist oppdatert 23 minutter siden

I mars jublet de franske herrene for stafettbronse. Gleden og jubelscenene var episk spinnville. De skrek, klemte og kastet hverandre opp i luften. Det var rørende scener.

Men fransk langrenn sliter med økonomien. Manificat frykter at suverene Norge snart får en konkurrent mindre.

– Hovedproblemet for små lag som Frankrike, er pengene, sier Manificat til VG og fortsetter:

– Hovedproblemet er kostnadene med verdenscupen om vinteren. Det er for dyrt for oss. Vi dør om ikke noe endres på kalenderen eller annet.

Bjørn Dæhlie foreslår å fjerne klassisk stil fra verdenscup, VM og OL for «redde langrennssporten», for å gjøre det billigere for topp og bredde og enklere for smøreteamene. Han møter motstand fra Jelena Välbe, Marit Bjørgen, svenske Jens Burman og langrennssjef Espen Bjervig der. Manificat mener klassisk er langrennssportens sjel, og at det er andre endringer som må til for å gi Norge noen å konkurrere mot også i fremtiden.

– Å komme til Norge for å konkurrere, er som å være nakne for oss. For det er så dyrt der. Alt er dyrt i Skandinavia. For en helg i Skandinavia kunne vi vært på ti treningssamlinger om sommeren. Så Norge kunne vært generøse med oss. Hvorfor ikke gi oss en del av budsjettet deres? Siden dere liker langrenn så godt, hvorfor ikke gi litt hjelp til små nasjoner? sier Manificat.

VM-SØLV: Maurice Manificat (t.v.) ble nummer to på 15-kilometeren i Falun-VM i 2015, bak Johan Olsson og Anders Gløersen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Han er en av Frankrikes beste langrennsløpere gjennom tidene med ti seirer i verdenscupen. Den første kom i 2010, den foreløpig siste for to år siden. Alpelandet har én verdensmester i langrenn, i 2005 vant Vincent Vittoz 30 kilometer fellesstart med skibytte.

Manificat har flere tanker som kan få flere nasjoner til å utfordre Norge. Han mener det internasjonale skiforbundet (FIS) har mye å lære av det internasjonale skiskytterforbundet (IBU). Han mener det er en styrke for IBU at de eier TV-rettighetene. I langrenn er det landet som arrangerer som eier TV-rettighetene.

– Om FIS kunne ta tilbake kontrollen over TV-rettighetene, så kunne de fordele mer penger til små nasjoner som IBU gjør, sier Manificat.

ENORM GLEDE: Frankrike tok bronse på stafetten i Oberstdorf i begynnelsen av mars. Norge vant, mens Russland ble nummer to. Fra venstre: Jules Lapierre, Clement Parisse, Maurice Manificat og Hugo Lapalhus. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Franskmannen mener også at konkurransene bør arrangeres i samme område over en lengre periode, så det ikke blir så mye reising som koster masse penger. De siste sesongene har flere nasjoner stått over verdenscuphelger, rett og slett fordi de ikke har økonomi til å delta. Han foreslår også mer intensivt konkurranseprogram, som skiskytterne har, med renn for eksempel onsdag og fredag kveld i tillegg til helgen.

– Men FIS ser ut til å være låst. De trenger elektrosjokk. Det trengs en radikal endring internt i FIS-organisasjonen, sier Manificat.

Styremedlem i FIS - og norsk skipresident Erik Røste – sier at det som Manificat tar opp, trenger en lengre forklaring – men tar «den korte versjonen»:

– FIS er en medlemsorganisasjon. Det er de nasjonale særforbundene som er medlem i FIS. Alle forslag som sendes inn fra de ulike medlemslandene, behandles i komiteene i FIS. Den årlige terminlisten bestemmes i langrennskomiteen etter en grundig diskusjon i World Cup-komiteen, der de aller fleste nasjoner er representert. Det er der terminlistediskusjonen i detalj foregår - etter innspill fra de ulike nasjonene, sier Erik Røste.

Han sier videre om økonomisk støtte:

– FIS organiserer, i motsetning til IBU, flere idretter. Hvis en skal se på økonomien, kan en ikke isolere en av grenene.