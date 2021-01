Snart fem år siden sist det skjedde: – Dette bare skjerper henne

11. mars 2016. Det er fem år siden det sist skjedde – at Therese Johaug ble slått i et distanserenn i verdenscupen med individuell start.

Therese Johaug sammen med Jessie Diggins (t.v.) og Ebba Andersson etter rennet i Falun. For en gangs skyld var det ikke Johaug som klatret øverst på pallen. Hun var ikke uslåelig likevel. Foto: Fredrik Sandberg, TT/NTB

Det var på distansen 10 km fristil under verdenscuptouren i Canada en marsdag i 2016 at det skjedde. Therese Johaug hadde løpere foran seg på resultatlisten i et renn hvor løperne startet hver for seg. Hun ble nummer seks.

Dalsbygda-ekspressen gikk på en skikkelig smell, fikk melkesyrelår og -legger så det holdt. Hun ble slått av vinneren Ingvild Flugstad Østberg med 40 sekunder.

På plassen foran henne den fredagen i Canada var det en amerikansk utøver, Jessica Diggins.

Og nettopp Diggins ble Johaugs nemesis på Lugnet skistadion fredag ettermiddag bare tre uker før VM i Oberstdorf. Knappe to sekunder foran var den amerikanske utøveren som vant Tour de Ski.

Fakta Jessica Diggins Alder: 29 år (født 26. august 1991) Fra: Afton i Minnesota Bor: Hele vinteren over hele Europa hvor det er snø sammen med resten av det amerikanske laget. Meritter: 1 OL-gull på lagsprint i Pyeongchang (2018), 1 VM-gull på lagsprint i Lahti (2017), 2 VM-sølv og 2 VM-bronse, vant Tour de Ski i 2021 Verdenscupen: 223 starter, 9 seiere og 33 pallplasser Vis mer

Fikk rett til slutt

29-åringen fra Minnesota er i god nok form til at Therese Johaug fikk noe å tenke på i ukene frem mot VM. Tidligere i sesongen har det ofte vært litt småkjedelig å se på langrenn så lenge Johaug stilte til start. Men så.

I intervjuer både før og etter løpene hadde 32-åringen fra Dalsbygda bedyret at hun måtte ha dagen for å vinne. Deretter hadde hun gått ut i løypa og knust konkurrentene.

Denne gangen hadde hun rett. Det var ikke bare å stille opp.

– Dagsformen var bare ikke helt der den skulle være i dag. Alt må stemme. Det var tight opp til Jessica. Denne glemmer jeg ikke, sa Johaug til NRK etter løpet.

Skjerper henne

Hun lovet bot og bedring, en tur hjemom for å terpe teknikk og å trene mer.

– Dette liker ikke Therese. Jeg vet hvor mye hun hater å tape. Dette bare skjerper henne inn mot VM, sa Ragnhild Haga som gikk sitt beste renn på lange tider.

Jessica Diggins hoppende glad over endelig å ha slått Therese Johaug i et distanserenn. Det er snart fem år siden sist. På tredjeplass Ebba Andersson (t.h.) Foto: Fredrik Sandberg, TT/NTB

Haga har slitt med å finne seg selv etter OL-suksessen for snart tre år siden. Derfor var det ingen selvfølgelighet at hun skulle gå distansen i VM. Fredag var hun nest beste norske løper på fjerdeplass.

Samtidig som Therese Johaug slet med å finne ut hva som egentlig hadde skjedd smådanset en smørblid amerikaner rundt i målområdet. Diggins har hatt noe på gang denne sesongen. Hun vant Tour de Ski og ble nummer fem på skiathlon i Lahti for en uke siden.

– Dette får meg til å tro at det er mulig, sa Jessica Diggins til NRK.

Hun mente at hun hadde gått ett av sine beste skikonkurranser i hele sin karriere. Hun storkoste seg i løypene i Falun som på mange måter er som skreddersydd for henne. Bratte stigninger og tøft utfor.

Det har lenge vært en kjent sak at det knapt er noen som kjører bedre nedover på langrennsski i verdenscupen enn nettopp Diggins.

– Utforkjøringene her er jo så gøy. Et fantastisk løp, slo hun fast med et bredt smil etter at det hele var over.

Laget til VM

Therese Johaug er allerede kvalifisert som tittelforsvarer til VM-øvelsen 10 km fri med individuell start. Med seg får hun fire andre jenter. Heidi Weng og Helene Marie Fossesholm har vært selvfølgelige kandidater.

Etter løpet i Falun som nærmest ble et amerikansk uttak for de siste to plassen, får de høyt sannsynlig selskap av Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng.

Lotta Udnes Weng var kandidat, men gikk seg bort i løypevirvaret og ble straffet av juryen.