Åpenhjertig lillebror Northug om familiens tøffe tid: - Kall det kaos. Han var fraværende

Storebror Petter er fortsatt av landets største kjendiser. Mens lillebror Even fremdeles jager drømmen om VM på hjemmebane.

Tomas’ nye liv: Det er tre år siden mellomste Northug la skiene på hylla. Nå jobber han med barnervern - og tok dugnadstimer under NM på ski i Granåsen i januar. Foto: Kim Nygård

I dag 21:45

Selv trives Tomas Northug et godt stykke unna rampelyset. Men når vi møter 30-åringen, på dugnadsinnsats under ski-NM i Granåsen, forteller han åpent om trenerdrømmen. Om hvor glad han er for at Even fortsatt satser. Og at det går bedre med Petter etter storsmellen i fjor høst.

- Jeg synes Petter er mye bedre. Vi har møttes ofte, og han er for eksempel mye mer sosial igjen. Mer pratsom. Og vi koste oss i jula, sier mellomste Northug til Adresseavisen.