Falla sviktet da Norge havnet utenfor pallen: – Det er ingenting igjen

OBERSTDORF/OSLO (VG) Maiken Caspersen Falla (30) og Tiril Udnes Weng (24) endte helt nede på sjetteplass i lagsprinten.

28. feb. 2021 13:17 Sist oppdatert nå nettopp

fullskjerm neste SKUFFET: Maiken Caspersen Falla klarte ikke å henge med de beste på den siste etappen. 1 av 3 Foto: Bjørn Steinar Delebekk

– Jeg merket det allerede i semien at det var en tung dag. Jeg er skuffet over å få en sånn tung dag i VM. Dessverre har jeg hatt litt for mange slike dager det siste året. Det er spesielt kjedelig når man går på lag med Tiril, sier Falla til NRK.

Lagvenninnen var rask med å si at det ikke var noe Caspersen Falla trengte å tenke på.

– Når man går for Norge, hadde det nesten vært bedre å ha hatt en sånn dag på sprinten. Jeg gir alt jeg har. Det er ingenting igjen. Jeg har prøvd alt jeg kan, sier hun videre.

– Hun hadde en tung dag i dag. Da er lagsprint noe av det verste du kan gå. Å gå tre runder her så fort du kan, i varmen, det suger krefter, sier Udnes Weng til VG.

– I denne lagsprinten var vi dessverre sjanseløse, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Tiril Udnes Weng hadde muligheten til å ta sin første VM-medalje, men måtte altså nøye seg med sjetteplass.

– Jeg hadde håpet på mer. Jeg må innrømme det, sier Udnes Weng til VG.

– Vi hadde håpet på mer. Det må vi ærlig innrømme. Det er mange sterke lag og vi visste at vi var litt underdogs i dag. Da måtte vi prestere litt over topp og i dag var det kanskje litt under pari, sier Udnes Weng.

I VGs VM-studio var blant andre langrennsløper Mikael Gunnulfsen.

– I dag var Maiken det svakeste leddet, sier Gunnulfsen.

– Tiril fikk en liten jobb ut på sin siste etappe. Hadde hun ikke måtte gjøre det, hadde hun kanskje vært enda bedre med i den siste bakken. Maiken sin andre etappe setter Tiril en posisjon hvor hun må bruke mye krefter allerede da, sier han.

Selv uten Linn Svahn på startstreken, var det svenske laget med Maja Dahlqvist og torsdagens sprintvinner Jonna Sundling de store favorittene i kvinnenes lagsprint. Det svenske laget innfridde også forventningene.

Tiril Udnes Weng sendte Maiken Caspersen Falla ut på tredjeplass, 2,8 sekunder bak det svenske laget på den siste etappen. I front ble det en kamp om gullet mellom russiske Natalja Neprajajeva, svenske Jonna Sundling og sveitsiske Nadine Fähndrich - som tidlig rykket seg forbi Caspersen Falla og tok seg opp til teten.

I den siste bakken måtte Neprajajeva slippe og inn på oppløpet sto det mellom Sverige og Sveits. Der viste Sundling seg som den sterkeste og sikret sitt andre gull i mesterskapet.

Caspersen Falla falt bakover på den siste etappen og det norske laget endte helt nede på sjetteplass, snaut 19 sekunder bak Sundling.

Norge fikk en forsmak på hva som ventet i finalen i den andre semifinalen, hvor de tok seg videre bak Sverige og den russiske duoen Natalja Neprajajeva og Julija Stupak.

I det første semifinaleheatet var det Slovenia som viste seg som den sterkeste nasjonen.

Finalen i seg selv ble preget av mye knall og fall i starten, men de største favorittene kom seg alle trygt gjennom uten å gå i bakken.