Stensbøl etterlyser profiler: – Langrenn er på vikende front

SJUSJØEN (VG) Bjørge Stensbøl tror interessen for langrenn kan få slite av nye, norske verdensstjerner i store idretter og fraværet av russiske utøvere.

VINTER’N KOMMER: Martin Løwstrøm Nyenget i hvitt og lagkameratene forbereder seg til VM-sesongen i Planica. Her rulleski-økt på Sjusjøen.

– Jeg opplever at langrenn er på vikende front sammenlignet med tidligere fordi vi har fått så mange nye topper i andre store idretter. Det gjør at interessen nok dreie seg mer fra langrenn til andre idretter, sier Stensbøl, tidligere toppidrettssjef og veteran i norsk idrett.

Langrenn har i flere år nytt stor oppmerksomhet på TV, i aviser og blant publikum. Men sponsorsjef Stein Bugge i SpareBank1, hovedsponsoren til Norges langrennslandslag, uttrykte nylig bekymring for utviklingen til langrenn i VG.

BRED ERFARING: Bjørge Stensbøl har fulgt norsk idrett i mange ulike roller. Han har vært president i Skiskytterforbundet og styreleder i Holmenkollen Skifestival.

Han pekte blant annet på tøff kamp om publikum i konkurranse med Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard, Jakob Ingebrigtsen, Karsten Warholm, Casper Ruud og Viktor Hovland.

Stensbøl forstår Bugge.

– Når nordmenn hevder seg i store internasjonale idretter, blir folk interessert raskt. Dette går også litt i bølgedaler, sier Stensbøl.

Det er flere usikre skyer for langrenn: TV-tallene har falt og idretten sliter med å nå unge seere, skiveteran Trond Nystad og den franske profilen Lucas Chanavat er bekymret for rekrutteringen imellom-Europa, Storbritannia er i økonomisk krise og Stensbøl frykter klimakrisens påvirkning på sikt.

Han tror utestengelsen av Russland, kanskje Norges største konkurrent på herresiden, vil påvirke interessen negativt.

– Mens kvinnelangrenn er i et generasjonsskifte. Når det er generasjonsskifte i en idrett, mens andre idretter er på vei opp snus gjerne medieinteressen mot de som er på topp. Der er det flere idretter som hevder seg. Da tror jeg langrenn har en utfordring, sier Stensbøl og fortsetter:

– Men jeg har ingen god løsning. Det som selvfølgelig er viktig, er å ha profiler.

– Hvordan vurderer du profilene i langrenn nå?

– Det er relativt få. Det er Johannes Høsflot Klæbo som selvfølgelig er den største profilen i langrenn. Så har du friske utøvere som gir overskrifter iblant, men de må også prestere på det øverste nivået.

PROFILERT DUO: Therese Johaug og Petter Northug er ikke lenger en del av sirkuset i verdenscupen.

De siste årene har store profiler lagt opp: Marit Bjørgen, Therese Johaug, Petter Northug og Marit Johnsrud Sundby.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum tror det er urealistisk å ta opp kampen med Haaland-interessen.

– Det er historisk med bredden som vises i toppen nå, særlig blant herrer, og det er først og fremst enormt inspirerende. Så er det ikke noe tvil om at vi blir utfordret. Vi må være dyktige til å videreutvikle sporten og vår tankegang, sier Nossum.

Skiløper Emil Iversen ser positivt på konkurransen, men er åpen for at langrenn må åpne for å gjøre mindre justeringer.

– Langrenn vil alltid stå sterkt i Norge. Det er bare kjempebra at vi har fått stjerner i andre idretter. Selvfølgelig blir det mer kamp om publikum og sponsorer, men vi må bare stå på. Vi har hatt en litt unik posisjon i mange år, det er ikke for gitt at det skal være sånn for alltid, sier Iversen og legger til:

– Vi må prøve å være trivelige folk, skape god underholdning og være den beste nasjonen. Det er ikke så mye mer å få gjort. Langrenn er langrenn. Vi kan ikke gjøre langrenn til fotball bare for at folk skal følge med.

Landslagskollega Martin Løwstrøm Nyenget vurderer kampen om interessen slik:

– Vi har hatt noen gullår med veldig stor oppmerksomhet og jeg tror ski står veldig sterkt i Norge. Kanskje kan det å fornye seg være sunt. Jeg tror det går mye på utøvere også, at de gir av seg selv i skirenn og utenfor.