ALPE CERMIS: Kvelden før hadde hun tatt imot Idretsgalla-prisen som Årets kvinnelige utøver.

Kveldene i forkant hadde det derimot sneket seg inn en liten tvil kanskje. Hun hadde gått tre skirenn uten å vinne. Uvant for Therese Johaug.

32-åringen fra Dalsbygda hadde opplevd å tape for konkurrenter i to distanserenn.

Terje Pedersen, NTB scanpix

Sprintlettelsen

At hun gikk til semifinalen på sprinten dagen før finalen opp den såkalte Monsterbakken, var likevel som en seier å regne. Hun visste veldig godt da hun sto opp søndag morgen, at det var hun som var den store favoritten. Favoritten til å vinne Tour de Ski for første gang etter den 18 måneder lange utestengelsen.

Dersom det var noen grunn til å tvile, så var den borte i det øyeblikk alvoret opp alpinbakken startet.

– Jeg hadde bestemt meg for at jeg skulle bruke min styrke og da fikk jeg luke med en gang, sa hun.

Heidi Weng var den eneste som forsøkte å henge seg på Johaug da hun slo til i bunnen av bakken.

– Jeg burde kanskje tenkt meg litt om og ikke gått etter. Jeg ble stokk stiv. I dag var hun bare vanvittig mye sterkere enn alle andre, fortalte Weng som ble nummer to på etappen og nummer fire sammenlagt.

Ingen over, ingen ved siden

Johaugs luke ble bare større og større helt til hun gikk over målstreken på toppen, mens hun smilende veivet flagg i triumf.

Mens andre løpere var nær kollaps og falt sammen som melsekker etter målgang, var Johaug uforskammet uanfektet av slitet.

Og rundt henne sto det en rekke beundrere.

– Det vi ser i bakken i dag må vi vente mange år før vi får se lignende fra andre løpere. Men at Therese kan bli utfordret i kampen om sammenlagtseieren i Tour de Ski vil nok skje, sier landslagstrener Geir Endre Rogn til Aftenposten.

Rune Petter Ness

– Forvirrende

Ingvild Flugstad Østberg er også blant dem som lar seg imponere av det lagvenninnen presterte opp bakken.

– Det hele var litt forvirrende, men jeg var ikke sjokkert over det. Jeg vet egentlig ikke hva hun er laget av. Jeg gikk jo et bra løp, men de siste 100 meterne var grusomme.

Flugstad Østberg var også strålende fornøyd over det hun hadde fått til. Fjorårets vinner ble nummer tre i sammendraget bak Johaug og russiske Natalja Neprjajeva.