Syk Slind står over Lillehammer-fellesstart

Norges Skiforbund bekrefter lørdag morgen at Oppdal-jenta går glipp av lørdagens renn.

Det settes ikke inn noen reserve for Slind på distansen.

28-åringen har dermed ikke fått noen optimal start på sesongen. Hun valgte selv å stå over forrige helgs minitour i finske Ruka for å fokusere på rennene på Lillehammer denne helgen.

– I fjor bestemte jeg meg for å slappe av litt etter Beitostølen og få hentet meg inn igjen. Deretter vil jeg prøve å gå et godt renn på Lillehammer. For min del blir Lillehammer og Davos viktigere enn minitouren i Kuusamo. Det handler om å ikke gape over for mye før jul, sa Slind til NTB under langrennsåpningen på Beitostølen.

Nå går etter alle solemerker helgens renn i vasken.

Dermed må langrennsprofilen håpe at hun er frisk, slik at neste helgs renn i Davos kan brukes til å sikre plassen i den norske Tour de Ski-troppen.