Kalvå får støtte etter landslagsledelse-kritikk: – Jeg synes veldig, veldig synd på henne

ZHANGJIAKOU (VG) Stafettanker Ragnhild Haga støtter Anne Kjersti Kalvå (29) i kritikken av landslagsledelsen etter at Kalvå fikk sin OL-drøm knust.

FÅR STØTTE: Anne Kjersti Kalvå.

15. feb. 2022 07:21 Sist oppdatert 8 minutter siden

ANKERKVINNE: Ragnhild Haga kom inn i OL-troppen som reserve og fikk den betrodde jobben å gå sisteetappe på stafetten lørdag. Norge ble nummer fem. Russland vant foran Tyskland og Sverige.

– Jeg har ikke snakket med Anne Kjersti, men jeg har hørt om det der. Jeg synes veldig, veldig synd på henne som kunne vært her i sitt første OL, sa Ragnhild Haga til VG etter stafetten lørdag. Norge ble nummer fem.

Hjemme i Trondheim satt den OL-uttatte landslagsløperen Anne Kjersti Kalvå, ferdig med corona og klar for Kina.

Heidi Weng, Simen Hegstad Krüger og Kalvå testet positivt på precamp i Seiser Alm etter at herrenes sprintlandslagstrener Arild Monsen først avla positiv coronatest.

Weng bestemte seg for ikke å reise til Zhangjiakou, dermed var det en ledig plass i troppen. Kalvå trodde hun skulle reise. Men det var bare Krüger som fikk dra til Kina.

– Slik prøvene mine er nå, kunne jeg reist til Beijing i morgen. Jeg testet negativt på mandag, og måtte ha hatt fire negative prøver før avreise. Altså kunne jeg kommet ned over en uke før tremila, sa Kalvå til Adresseavisen i et følelsesladd intervju i forrige uke og fortsatte:

– Slik de andre jentene på laget har levert så langt, hadde de ikke hatt noe å tape på å gi meg muligheten til å prøve. Jeg trodde hele veien at dette var en mulig løsning, men det var det tydeligvis ikke. Landslagsledelsen ga meg håpet og sendte meg på covid-teter.

For plutselig ville ikke langrennsledelsen ha henne til Kina likevel. Skuffelsen var nesten ikke til å bære da drømmen ble knust. Hun ble nummer seks på tremila i VM i fjor.

FORTVILET: Anne Kjersti Kalvå fikk drømmen oppfylt og OL-plass, men så fikk hun ikke reise likevel. Her etter 10 kilometer klassisk under Tour de Ski like før jul. Da endte hun på 10. plass.

Adresseavisen som møtte henne hjemme i Trondheim skriver at hun er kritisk til ledelsens håndtering av situasjonen. Hun følte seg dårlig behandlet av ledelsen, for med optimal håndtering av situasjonen fra ledelsens side mener hun at hun kunne kommet seg til OL i god tid til tremila søndag. Hun kunne vært i Kina i over en uke.

– Jeg vet hvor stor opplevelse det er, og å få måle krefter her. Så jeg skjønner henne veldig godt. Jeg skjønner ikke ledelsen, men jeg har etter hvert så mange erfaring på godt og vondt, at denne idretten vi driver, det er så brutalt. Du får mange trøkker. Du kan få mange beskjeder på godt og vondt. Jeg har opplevd mitt de siste årene, det er ikke noe morsomt, sier Haga som ble vraket fra landslaget for ett år siden.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig på skistadion etter 15 kilometeren til herrene. Iivo Niskanen fra Finland vant. Johannes Høsflot Klæbo tok bronse.

Langrennssjef Espen Bjervig forteller at han har forsøkt å komme i kontakt med Kalvå, men at hun ikke har svart. Bjervig ser ingen grunn til å kommentere Kalvå eller Hagas utspill i saken.

– Hvis Anne Kjersti har noen kommentarer rundt måten vi gjør ting på eller meg, så regner jeg med at hun tar det direkte med meg, sa Bjervig i pressesonen etter herrestafetten søndag og fortsatte:

– Ut ifra hennes perspektiv, så kan jeg forstå dette, men jeg har lyst til å ta det med henne.

Kalvå bekrefter til VG at hun nå har snakket med Bjervig. Utover det har hun ikke flere kommentarer til saken.

Therese Johaug er foreløpig den eneste kvinneløperen som har tatt medalje i OL for Norge. Det er blitt to gull så langt. Under OL har flere av dameløperne reagert på at ledelse og trenere har uttalt seg negativt om løperne til pressen. Og det toppet seg da Emil Iversen fortalte til NRK at han følte seg dolket i ryggen etter at han ble vraket til 15 kilometeren.

VG spurte Bjervig hva han tenker om kommunikasjonen mellom trenere, ledelse og utøvere.

– Vi kan sikkert alltid bli bedre på ting, svarte Bjervig.

Haga ble også vraket til OL, men kom inn som reserve da Weng og Kalvå testet positivt på corona. Nå har hun gått to distanser og er høyaktuell til tremila.

– Man kan ikke la ting gå så mye innpå seg. Det blir noen trøkker, sier Haga som tok to OL-gull for fire år siden til VG.

Onsdag er det lagsprint i Kina.