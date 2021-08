– Dama har vært mest ivrig av alle. Hun har alltid ønsket at jeg skulle hatt det

Forretningsavtalene og Northug-samtalene er unnagjort. Nå starter OL-alvoret for Johannes Høsflot Klæbo.

– Snart blir jeg ganske isolert fra omverdenen. Da handler alt om det som skal skje i vinter, sier Klæbo om tiden som kommer.

SLUPPEN: – Ikke ta for mye. Jeg vil fortsatt ha mest mulig av manken min.

Johannes Høsflot Klæbo sitter tilbakelent i frisørstolen med Hufs-kappa på. Han blir litt stresset i det forretningspartner og frisør Stian Støp går i gang med arbeidet.

– Kanskje skal jeg prøve meg på dreads?

Klæbo humrer.

Johannes Høsflot Klæbo gliser på spørsmål om hva som ble sagt under samtalene mellom ham og Petter Northug forrige uke.

Fikk mange kommentarer

Det lange håret er blitt lagt merke til. Media har viet spalteplass til frisyren. Innleggene på Instagram-profilen hans har skapt stort engasjement.

– Da jeg la ut en Insta-story om at jeg skulle stusse håret, fikk jeg mange kommentarer på at jeg ikke måtte finne på å gjøre det. Det virker som folket vil at jeg skal ha lengde på håret, så da hører jeg på dem.

Pappa Haakon, som står et par meter utenfor og drikker kaffe, forteller at han selv hadde langt hår som ung.

– Han prøver bare å skryte på seg det. Det er ikke på grunn av pappa at jeg lar håret gro, sier Johannes og gliser.

Like før avreise til et tre ukers langt høydeopphold i Italia, valgte skistjernen å stusse håret sitt i Klæbo-lokalene på Sluppen i Trondheim.

– Folk gjør som stjernene gjør

Støp, som sammen med Klæbo har drevet hårstylingsbrandet Hufs siden 2019, sier langt hår er en trend.

– Johannes og Erling Braut Haaland er begge trendsettere. Folk gjør som stjernene gjør. Jeg ser at mange følger etter og lar håret gro, sier frisøren.

Det er dagen før Klæbo reiser på høydesamling i Italia sammen med landslaget. Men først skal håret stusses og reklamevideoer spilles inn i Klæbo-lokalene på Sluppen.

Denne gangen er det en filmsnutt som skal vises på Trondheim Kino i forbindelse med premieren på den nye James Bond-filmen som skal spilles inn.

– Jeg bruker så mye tid jeg får til på forretningene mine. I enkelte perioder har jeg mer tid enn i andre, sier Klæbo.

– Dama har vært mest ivrig av alle

Men dette er noe av det aller siste han gjør av utenomsportslig arbeid før det blir fullt fokus på OL-forberedelsene. Det er under et halvt år til det braker løs i Kina.

– Snart blir jeg ganske isolert fra omverdenen. Da handler alt om det som skal skje i vinter.

– Får vi se deg med langt hår i OL?

– Tja, vi får se. Jeg vet ikke om det er så lurt når jeg skal konkurrere.

– Hva syns kjæresten din om at du har latt håret gro og all oppmerksomheten det har fått?

– Dama har vært mest ivrig av alle. Hun har alltid ønsket at jeg skulle hatt langt hår.

Klæbo vet ikke om han stiller til start med langt hår i OL i Beijing: – Jeg vet ikke om det er så lurt.

Etterligner James Bond

Han reiser seg opp fra stolen og studerer den ferske sveisen i speilet. Lillebror Ola gjør klart kameraet og fotohjørnet i lokalene.

– Er det nå jeg skal ta på meg smoking?

Skistjernen rusler bort og finner frem finstasen. Nå skal han være James Bond for en stakket stund.

Lekepistolen lar han ligge.

– Jeg er mer en MacGyver-fyr. Gi meg gaffateip!

Det ender opp med at lekepistolen byttes ut med en hårspray.

Lillebror Ola kommer med noen instrukser før Johannes får pilstolløpsekvensen til å sitte.

– Du må ta deg bedre tida, sier Ola.

Skiesset trenger noen forsøk, men det tar ikke lang tid før Klæbo-brødrene er fornøyde med James Bond-etterligningen

Selv kunne Klæbo tenkt seg å være utkledd som MacGyver, men denne gangen var det James Bond han måtte etterligne.

Hemmelighetsfull om Northug-samtaler

Etter hårklippen og Bond-jobben, venter en biltur sørover til hytta på Skeikampen. Pappa Haakon er sjåfør.

Tidlig neste morgen setter han seg på flyet fra Gardermoen til Italia.

– Jeg er litt spent, ettersom jeg ikke har så mye erfaring fra før med høyde. Men da jeg hadde et to ukers høydeopphold sist gang, skrev jeg ned hvordan jeg følte meg underveis. Det vil jeg dra nytte av nå og i de neste oppholdene som venter. Jeg føler ikke at jeg stiller dårligere forberedt enn de andre.

Rolige dager med mye trening venter i Italia.

24-åringen etterligner den berømte pilstolløpsekvensen som man ser i flere av James Bond-filmene.

På forhånd har han fått gode råd fra en annen skistjerne: Petter Northug.

– Jeg snakket med ham forrige uke. Hva vi pratet om, blir mellom oss. Alle skulle vel ha likt å vite det. Men jeg kan si at vi har god kontroll.

– Du fikk gode råd?

– Jeg fikk vite det jeg trengte å vite. Han delte mange hemmeligheter. Det hadde nok vært artig for dere å ha skrevet om detaljene.

Klæbo gliser lurt. Nå starter de viktige OL-forberedelsene for alvor.