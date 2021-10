Klæbo vil ofre jul i Norge for høydetrening

LIVIGNO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (25) har lite høydetrening i kroppen fra tidligere, men ofrer nå gjerne familietid og norsk jul for å være mest mulig i høyden før OL.

PÅ SNØ: Johannes Høsflot Klæbo er i gang med skitrening på snø i Livigno.

– Jeg har vært veldig klar på hva jeg mener er riktig basert på informasjonen jeg har. Jeg tror jeg får lært mye av å være i høyden nå og perioden før OL, sier Klæbo til VG i italienske Livigno.

Trønderen har ikke mange døgn med høydetrening i kroppen før denne sesongen.

Coronapandemien gjorde at muligheten røk i fjor, men denne vinteren satser 25-åringen på en rekke samlinger: Italia i september og oktober, samt januar. I tillegg til at han etter rennene i Davos i midten av desember ønsker å bli i høyden et sted imellom-Europa.

Håpet er å stille best mulig forberedt på OL i Beijing som går i høyden i februar.

– Jeg har ikke helt bestemt meg, men utgangspunktet er at jeg ikke blir mye hjemme i desember i det hele tatt. Etter Davos tror jeg at jeg reiser ned til høyden, og da blir jeg fort i det området het frem til OL starter. Det kommer til å bli lenge til jeg ligger i min egen seng når desember kommer, sier Klæbo.

– Julefeiring i Mellom-Europa?

– Det ser sånn ut.

– Planlegger du å få familie ned da?

– Jeg har ikke planlagt det. Veldig usikker på hva vi skal gjøre. Så langt har jeg ikke kommet ennå. Det kan bli aktuelt å få noen ned, eller det kan bli aktuelt å være alene, sier Klæbo, som har sin far Haakon som manager og morfar Kåre Høsflot som trener.

– OL er spesielt og jeg vet at det krever sitt. Det er ikke mer enn en flytur ned, og det finnes hotell og leiligheter som gjør at man kan ha det bra i høyden, så det skal gå bra, sier mannen som tok tre OL-gull i 2018.

– Målet er å kjempe om medalje. Det er derfor jeg skal være mest mulig i høyden i desember og januar. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å gå fortest mulig i OL.

Også Therese Johaug planlegger å ta julefeiringen med høydetrening.

– Høyden er en prioritering jeg har gjort. Jeg føler det er det beste for meg med tanke på at OL er på 1800 meter, sier Johaug til VG.

OL ER MÅLET: Therese Johaug avbildet i Italia hvor hun legger ned jobben før OL i Beijing.

Hennes trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, forteller at totalt denne sesongen vil Johaug ligge på rekordmange høydedøgn.

– Det blir det nok veldig på høyde med det som har vært gjort på det meste tidligere. Vår filosofi er at det er viktig og vi bruker en del erfaring fra Salt Lake-OL (2002), sier Pål Gunnar Mikkelsplass.

– Jeg vil få en periode hjemme i slutten av desember og januar, men så vil jeg være mye i høyden da, sier Johaug.

Hun heller fortsatt mot å stå over Tour de Ski.

– Det står fortsatt ved lag. Man skal aldri si aldri. Plan A er å ikke gå Tour de Ski.