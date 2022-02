Bjørn støtter Iversen-vraking – Aukland ber om gransking

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener Emil Iversen-vrakingen er riktig, men antyder uryddig prosess om Iversens versjon stemmer. NRK-ekspert Fredrik Aukland krever gransking og Olympiatoppen-sjef Helge Bartnes varsler det vil skje.

FÅR IKKE GÅ: Emil Iversen, her etter ankomst til Gardemoen etter høydeoppholdet i Seiser Alm like før OL.

Det er drama i den norske langrennsleiren foran 15-kilometeren fredag morgen. Emil Iversens oppsiktsvekkende angrep på egen ledelse har skapt stor uro – og ingen har foreløpig svart på den drepende kritikken.

I et intervju med NRK langet Iversen ut mot egne sjefer etter at han ble vraket fra 15-kilometeren. Trønderen sier han føler seg dolket i ryggen.

Han hevder han har blitt lovet plass på 15 kilometer-laget i OL.

– Ja, det har jeg blitt, sier Iversen, som ikke vil gi detaljer om når eller hvordan beskjeden er gitt.

Martin Johnsrud Sundby sier til VG at han tror landslagstrener Eirik Myhr Nossum er overkjørt av resten av landslagsledelsen.

– Jeg tror Nossum føler seg like dolket i ryggen som Iversen, sier Sundby til VG.

Det er allroundtrener Nossum og sprinttrener Arild Monsen som innstiller på hvilke løpere som skal gå. Langrennssjef Espen Bjervig har som øverste leder siste ord.

– Vi har to sterke og gode langrennstrenere. Det er godt mulig de har forskjellig syn på hvem som skal gå, og da er det Bjervigs oppgave å sette ned foten og ta ut laget han mener er riktig. Det mener jeg er helt problemfritt, sier Torgeir Bjørn.

– Arild Monsen har med Klæbo, Golberg og Valnes. Det er sprintlaget som leverer løpere her, påpeker han.

STØTTER UTTAK: NRKs ekspert Torgeir Bjørn tester skiene i Val di Fiemme i 2018.

NRKs kommentator er veldig klar på at «det er riktig lag som er tatt ut». Norge stiller med Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Pål Golberg og Erik Valnes.

– Jeg mener med bakgrunn i det som har skjedd i vinter at Emil Iversen ikke burde fått klarsignal til 15-kilometeren. Men da hører jeg det bare fra Emil Iversens side foreløpig, sier Bjørn.

– Hvis han har fått beskjed om at han får gå 15-kilometeren i OL, og reiser dit i den tro, så er det en uryddig prosess. Da er han ført bak lyset, sier han.

Mediesjef Gro Eide sendte ut en pressemelding ved midnatt kinesisk tid der det ble slått fast at saken tas internt, og at de først vil uttale seg etter fredagens 15 kilometer. Det samme skriver Espen Bjervig i en sms til VG.

Fredrik Aukland, også han langrennsekspert i NRK, mener det er «ekstremt uryddig av landslagsledelsen» hvis det stemmer at Emil Iversen har blitt lovet en plass på 15-kilometeren i OL.

– Det jeg reagerer på er prosessen. Hvis man lover en utøver en plass, så kan man ikke ta fra ham den plassen, slår han fast.

Det er langrennssjef Espen Bjervig som har ansvaret hvis det er gitt en slik beskjed, mener Aukland.

– Det er sjelden du ser en utøver gå så hardt ut mot ledelsen. Det vitner om at dette er en stor sak, sier Aukland, som i likhet med Bjørn mener at laguttaket isolert sett er det beste for Norge – og at det er riktig at Bjervig skal ha siste ord her.

Helge Bartnes, vinteridrettssjef og assisterende toppidrettssjef på Olympiatoppen, har fått med seg bråket i langrennstroppen.

– Det er vanskelig. Uttak er alltid vanskelig, sier Bartnes til VG, og forteller at det kan bli aktuelt å se nøyere på hvordan uttaket til herrenes 15 kilometer er gjort.

– Vi evaluerer alt vi gjør. Uttak er alltid noe som er krevende og naturlig å se på. Men akkurat når uttaket er gjort, gjør vi alt for å tilrettelegge for de som er på start, sier Bartnes.

Aukland sier han stusset veldig da Iversen ble tatt ut i OL-troppen så tidlig som 20. desember.

– Denne prosessen må granskes. Man må finne ut hva som har skjedd. En slik prosess skal ikke finne sted i en organisasjon. Samtidig skaper det usikkerhet og splittelse i troppen, noe som er veldig uheldig for det norske laget.

STØTTER UTTAKET: NRKs ekspert Fredrik Aukland på skistadion under VM i fjor.

Både Aukland og Bjørn poengterer at de ikke kjenner realitetene i saken.

– Om han har fått plass, om han har oppfattet at han har fått plass eller om han bare har tenkt at det skulle ordne seg, det vet jeg ikke, sier Bjørn.

– Et det bråk og uenighet blant lederne, eller er det bare Iversen som er misfornøyd?

– Det vet jeg ikke. Det er alltid høy temperatur. Det er viktig å gå i OL. Jeg skjønner at det er sterke følelser. For de som er vraket, er det veldig tøft der og da. Men det lureste man gjør hvis man skal gå løp i OL, er å gå fort gjennom sesongen.

– Det hadde vært veldig lurt å gå fort på 15 km klassisk i Lenzerheide, så hadde det ikke vært noe problem, sier Bjørn og sikter til Iversens 59. plass i høyden i Sveits i Tour de Ski i desember.

– Det er det mest relevante løpet med tanke på 15-kilometeren i OL. Det var et klassisk intervallstart-løp i høyden, sier han.

Golberg ble nummer tre og Valnes nummer åtte i Lenzerheide. Holund kan vise til at han var beste nordmann på 30-kilometeren i OL. Mens Klæbo «går det han vil».