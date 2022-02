Han kunne vært verdens beste langrennssprinter, men har et problem... ...skikongen som han tok VM-gull sammen med sist vinter. Langrenn OL 2022 I skyggen av Klæbo

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): – Det er vel som det bruker å være. Han har favorittstempelet og vi andre prøver å få has på ham, sier Erik Valnes før tirsdagens langrennssprint.

. Det skal vel mye til for at det ikke blir melodien på tirsdag også. Vi gjør så godt vi kan. Vi prøver hver gang, sa en maskert Erik Valnes da to av sprinterne til tirsdagens batalje møtte mediene i deltagerlandsbyen søndag morgen.

Av og til kommer de perioder innenfor idretten hvor en utøver er suveren. Johannes Høsflot Klæbo er en slik suveren ener. Han vinne langrennssprint bare han stiller til start. Ofte dukker det opp utøvere i slike perioder som ville hatt skapet fullt av gull og statistikken full av verdenscuptriumfer hadde det ikke vært for han ene suverene.