Østberg sesongdebuterer når Tour de Ski lørdag starter med fellesstart i Lenzerheide i Sveits. 29-åringen er regjerende mester i konkurransen som varer til og med 5. januar.

Langrennsprofilen har stått over samtlige konkurranser denne sesongen. Før åpningsrennet på Beitostølen i november fortalte en preget Østberg at hun hadde fått startnekt etter at hun ikke innfridde visse krav i helseattesten. Nå er hun tilbake.

Fredag møtte Østberg pressen i forkant av Tour de Ski.

En rar følelse

– Det er veldig godt å være tilbake og se alle sammen. Det var en rar følelse ikke å dra til Ruka for å gå verdenscupåpningen, men nå er jeg veldig klar for å konkurrere igjen. Jeg vet ikke helt hvordan formen er og hvordan rennene vil ende, men jeg er glad for å være her og endelig starte sesongen, sa hun på en pressekonferanse.

29-åringen har gått glipp av fire verdenscuphelger, men er altså blant de ti norske kvinnene som skal gå Tour de Ski.

– Selvfølgelig har jeg sett frem til å konkurrere, men helsen min har vært det viktigste. Jeg måtte være klar, Tour de Ski er en tøff konkurranse, sa Østberg, som ikke legger skjul på at det har vært rart å se konkurransene på TV.

– Jeg har fulgt med på alt. Jeg klarer ikke å la være. Jeg synes jo det er veldig gøy det jeg holder på med. Samtidig er det ganske kjedelig å sitte hjemme og se på de rennene du gjerne skulle vært med på, sa hun til den fremmøtte pressen.

Trappet ned treningen

I perioden uten konkurranse har 29-åringen tatt grep for å komme tilbake.

– Jeg har tatt ned treningsbelastningen. I tillegg har det naturligvis vært mindre reise og ingen konkurranser. Jeg har fått god hjelp og har samarbeidet godt med helseteamet vårt. Jeg har tatt de grepene og gjort de tingene som gjør at jeg kan stå her nå, sa hun.

Østberg har edruelige forhåpningen til egne prestasjoner i Tour de Ski.

– Jeg kunne vært enda bedre forberedt, men nå må jeg på en måte ta det som det er. Jeg har et godt grunnlag og har trent bra over tid og over mange år. Men om jeg er optimalt forberedt til Tour de Ski vet jeg ikke om jeg kan si. Jeg tror ikke jeg skal dømme etter ett renn eller to renn her, sa hun.

