Langrennstopp om Petter Northugs innrømmelse: – Tøft

Langrennssjef Espen Bjervig mener Northugs liv etter karrieren er et eksempel på at ting kan gå galt.

Espen Bjervig er langrennssjef.

Torsdag i forrige uke ble Petter Northug stoppet i en fartskontroll i 168 kilometer i timen. Etterpå ble det funnet narkotika i hjemmet hans. Fredag snakket han ut om episoden da han møtte pressen i Trondheim. Der kom det fram at han har et alvorlig rusproblem.

Langrennssjef i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, fulgte med da den tidligere skistjernen snakket ut.

– Jeg synes det var tøft, og det som kom fram er alvorlig. Samtidig er det bra når Petter sier at han innser alvoret i handlingene og livsførsel. Det er første steg på å komme seg videre.

Petter Northug under pressekonferansen fredag.

– Preget Northug

– Hva synes du om måten Northug framsto på?

– Han virker veldig preget av situasjonen. Det er alltid krevende, selv i en vanlig intervjusituasjon, og dette var et svært alvorlig og personlig tema.

Petter Northug har gjennom firmaet Northug AS og sitt eget brillemerke vært involvert i Skiforbundet kommersielt. Forbundet har ennå ikke avgjort hva som skjer med dette samarbeidet.

– Dette er en personlig tragedie for ham, og det er noen alvorlige hendelser som vi selvfølgelig tar avstand fra. Nå tror jeg at han skal fokusere på å få orden på livet sitt igjen, så får vi se hvordan våre veier krysses i framtiden. Det er for tidlig å planlegge noe, nå må han få ro, sier Bjervig.

Det var for en uke siden at Petter Northug innrømmet å ha kjørt for fort, og senere at det ble funnet kokain i hjemmet hans. Saken har preget skimiljøet.

– Det er klart at dette har vært et tema det har vært pratet mye om, både blant utøvere og trenere. Mange har ventet på at Petter skulle komme på banen og fortelle sin historie. Det har helt klart vært et tema som har preget uken.

Stor overgang

– Petter Northug sier at han måtte fylle et tomrom etter endt skikarriere. Flere andre toppidrettsutøvere har vært gjennom det samme. Hva tenker du om det?

– Det var et tema hva Petter skulle gjøre, da han for to år siden sa at han skulle legge opp. Han hadde jo sitt engasjement med Northug AS, brillene og TV 2. Vi var fornøyde med at han hadde fått en god overgang til et normalt liv. Den overgangen så ut til å gå greit. Men at det er en stor overgang fra å være en utøver, der fokuset er veldig på deg selv, og til plutselig å stå alene, det er reelt.

– Er denne saken en vekker?

– Dette er i alle fall et eksempel på at ting kan gå galt, og at ting ikke alltid er som de ser ut som. Når det gjelder langrennsløpere, ser det stort sett ut som om overgangen har gått greit for de fleste.

