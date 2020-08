Rapport fra et liv som må repareres

OM LANGRENN: Det oste av anger og en bønn om tilgivelse. Petter Northug vil reparere livet sitt. Men det måtte en biltur i 200 km/t og en politipatrulje til.

Sober scene i en konferansesal i Trondheim. Petter Northug snakket offentlig for første gang etter at han ble tatt av politiet for en drøy uke siden. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

TRONDHEIM: Ved et lavt bord, gardindrapert i svart og med et sørgesvart bakteppe, satt han. Ikke et sponsormerke å se. Bare Petter Northug og en liten skog av mikrofoner. Han så ned på et forberedt manus og innledet.

«Idiotisk». «Skammer meg». «Dårlig forbilde». «Angrer». «Beklager». «Det er bare min skyld».

«Jeg har et alvorlig rusproblem.»

Han fortalte detaljert om sitt rusproblem. Om hvordan livet etter idretten var tommere uten rusen fra seier og trening. Han kompenserte med kokain og alkohol.

Dette kom fra en av Norges aller største idrettshelter gjennom tidene. Han som ble ikon, legende og forbilde forklarte seg om narkotika, råkjøring, «hard festing», rusproblemer og tomheten.

Ikke en tåre. Ikke et smil. Det rådet en rolig alvorlighet blant de 50 journalistene som fikk koronabegrenset adgang til konferanserommet på Clarion-hotellet ved havnen i Trondheim.

Fakta Petter Northug Født: 6. januar 1986 (34 år) Tidligere langrennsløper fra Framverran i Mosvik i Trøndelag. La opp 12. desember 2018. Klubb: Strindheim OL-medaljer: 2 gull, 1 sølv, 1 bronse VM-medaljer: 13 gull, 3 sølv Verdenscupen: 2 sammenlagtseirer og 38 enkeltseirer, 1 sammenlagtseier i Tour de Ski I 2014 ble han dømt til 50 dagers ubetinget fengsel for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand Aktuelt: Northug er siktet for tre lovbrudd etter at han ble stoppet av politiet sist torsdag. Vis mer

Forventningene hadde vært enorme i de 20 timene som hadde gått siden presseinvitasjonen kom. Ett eneste lite innlegg på Instagram hadde vært eneste kommunikasjon fra Petter Northug etter kjøreturen som endte med siktelse for tre forhold, råkjøring, kjøring i ruspåvirket tilstand og oppbevaring av narkotika.

Nå skulle han fortelle selv. Fortelle på en slik måte at han kan gå videre, kanskje få tilgivelse.

– Det var på mange måter en lettelse å bli tatt av politiet, sa han og mente at det gir han en mulighet til å komme seg bort fra den retningen livet har tatt, sa han.

Petter Northug under pressekonferansen i Trondheim fredag. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Helsvart scene

I drøyt syv minutter leste Northug opp sin ferdige forklaring mens videokameraene sørget for direktesending til hele det norske folk.

– Jeg har et alvorlig rusproblem.

Vi som satt i salen, så mannen som uovervinnelig har kauket «Barneskirenn!!» og som har sprutet champagne på banketter. En som har gått på tvers av alle normoppfatninger av hvordan en skiløper som skal oppføre seg. En som har ertet svensker og langrennskolleger. En folkehelt som også har vært mislikt av mange som mente han gikk altfor langt.

Nå fremsto Northug ydmyk og angrende. Fortvilet over å ha satt seg selv i en slik situasjon.

Var det nok?

Når kjente folk eller personer med ansvar har gjort noe dumt, kreves det at de skal legge seg såkalt flate. 34-åringen fra Mosvik la seg flat.

Likevel hang ett spørsmål igjen i de akustikkdempende eikeplatene i salen. Det handlet om dette var nok til at han kan få orden på livet og få tilgivelse.

– Jeg har et rusproblem, var noe av det første Petter Northug sa på pressekonferansen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

– Ut ifra det elendige utgangspunktet han hadde i forkant, ble dette bra. Det er umulig ikke å få medfølelse med ham når han forteller om hvor ille livet er blitt. Men samtidig er det viktig å spørre seg om det er mulig til å tro på ham denne gangen også.

Det sier Adresseavisens kommentator Birger Løfaldli. Det er få som har fulgt Petter Northugs karriere så tett som ham siden Northug ble en kraft i norsk langrenn på slutten av det 2000-tallet.

Nå har Petter Northug søkt hjelp til å håndtere sitt rusproblem. 34-åringen er i ferd med å sparke i gang et opplegg for å bli rusfri. Komme bort fra sitt gamle miljø, får livet i vater igjen. Hvordan han skal gjøre det, var han mer vag på.

Litt tvil også

Men midt i alle anger og innrømmelser henger et par spørsmål i luften.

Hvorfor lå det 40.000 kroner i kontanter i bilen?

Selv mente han at det handlet om penger hvor han hadde vekslet euro tilbake til norske kroner etter en ferietur til Spania.

Hvorfor er han siktet for ruskjøring?

Han sier selv at han ikke hadde tatt rusmidler før turen fra Trysil til Oslo. Likevel er han siktet for kjøring i ruspåvirket tilstand. Likevel var det noe som førte til at politiet valgte å ta seg inn i hans leilighet i Oslo. Her fant de rundt 10 gram kokain. Bare til eget forbruk, fortalte han på pressekonferansen.

Petter Northug hadde skrevet opp det han sa i starten av seansen. VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Forberedt på det meste

Etter opplesning av det ferdigskrevne manus, kom spørsmålsrunden. I 35 minutter svarte han. Sjelden ble han svar skyldig.

Åpenbart har hans rådgivere sørget for å forberede ham godt på det som skulle komme. Og som ordstyrer hadde han sin venn og tidligere manager Are Sørum Langås.

Det var trygt. Northug opptrådte kontrollert. Han lot seg ikke irritere av at det kom spørsmål han allerede hadde svart på. Ingen tullesvar.

Han lot heller ikke følelsene herje som da han 12. desember i 2018 holdt pressekonferanse på et annet hotell i samme by. Da han skulle fortelle at skikarrieren var over, gråt han.

Det var tørre øyne i Trondheim, men det rapporteres om mange tårer rundt om blant de tusener som fulgte pressekonferansen direkte.

Nå skal 34-åringen med hjelp fra Olympiatoppen, helsepersonell, familie og de gode vennene ta livet tilbake.

Det kan bli hans viktigste treningsleir.