Skikongen har falt og reist seg igjen før

Her er Petter Northugs opp- og nedturer.

Fredag kveld la Petter Northug ut en melding på instragram der han innrømmet å ha kjørt for fort, og for at det ble funnet kokain hjemme hos ham. Mandag sa politiet at han er siktet for ruskjøring.