Marit Bjørgen tar et oppgjør med utstyrshysteriet blant unge: – Man trenger ikke topp utstyr som 12-åring, det er bare tull

Under to år etter at Norges kanskje største skiløper gjennom tidene la skiene på hyllen, tar hun nå et oppgjør med utstyrshysteriet som har utviklet seg i norsk skisport de siste årene.

– Det er jo vi foreldre som kan være med å styre det, mener jeg. Da jeg var 10 år, hadde jeg ett par ski som jeg gikk på klassisk og skøyte på. Jeg mener man kommer langt på vei med et klassisk par og et skøytepar, men det er helt opp til foreldrene hvordan de vil ha det. Det er de som er med og skaper hysteriet, det er jo det. Jeg synes man kan tenker mer at man kan arve utstyr av hverandre, ta vare på utstyret og gi det til neste mann. Man kan begrense det, så det er opp til alle foreldre der ute, sier Marit Bjørgen til iTromsø.