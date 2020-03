Kontrakten går ut om fire uker, men Monsen vil fortsette til OL i Kina

Monsen var på vei til Canada da korona-alarmen gikk i Norge. Turen ble avlyst kun timer før han skulle sette seg på flyet.

- Vi skulle til Quebec for å gå verdenscup der 14. og 15. mars. Jeg var kommet til Gardermoen og vi skulle fly klokka 05 natt til onsdag, men tirsdag kveld hadde vi et telefonmøte med skiforbundet der det ble bestemt at vi ikke skulle reise. Opprinnelig skulle vi reise til Canada allerede mandag, men det ble av ulike årsaker utsatt to dager. Så vi var heldige som slapp en lang bomtur der, fastslår Monsen.