Klæbos advarsel til forbundet: – Kan ødelegge alt

Forholdet mellom Johannes Høsflot Klæbo (26) og Skiforbundet er åpenbart kjølig to måneder før sesongstart. I en fersk podkast kommer skistjernen med ny kritikk.

OVERLEGEN: Johannes Høsflot Klæbo var i en egen klasse for seg selv under sist sesongs verdenscup. Her fra seieren i Drammen.







Publisert: 22.09.2023 15:45

– Jeg føler at du må behandle folk på en god måte. Hvis du skal gjøre det så må du være åpen, du må ha verdier fra bunnen av hjertet. Det tror jeg ikke de (Skiforbundet) har akkurat nå. De balanserer på en linje, og tar veldig kortsiktige avgjørelser uten å tenke på utøveren. Jeg føler at utøveren kommer veldig langt bak i linjen, noe jeg synes er galt.

Det sier Johannes Høsflot Klæbo i podkasten «Faster Skier» med Canadas tidligere skihelt Devon Kershaw Devon Kershawtidligere løper som tok tre seirer i verdenscupen, samt VM-gull på lagsprint i Holmenkollen i 2011. og journalisten Nathaniel Hertz. Episoden ble publisert onsdag.

Det var to dager etter VG kunne avsløre at Klæbos advokat Pål Kleven sendte et brev til Skiforbundet med beskjed om at det er uaktuelt å signere noe avtale nå – og dagen før det ble kjent i VG at langrennssjef Espen Bjervig gir seg.

Klæbo takket i våres nei til landslagsplass. Det betyr at Klæbo og forbundet må bli enige om en representasjonsavtale om at han skal få gå verdenscup, som starter 24. november i Ruka.

Samtidig er Klæbo og alpinistene i strid med forbundet rundt utøvernes markedsrettigheter.

Fakta Dette er en representasjonsavtale som Klæbo trenger Der landslagsuttatte utøvere skriver under på en avtale for hele kalenderåret, vil det for Klæbos del være snakk om å representere Norges Skiforbund i bestemte perioder av året. Klæbo sa nemlig nei til landslagsplass.

Han vil da skrive under en representasjonsavtale for ett eller flere enkeltrenn, eller en lengre periode som hele vinterhalvåret.

Petter Northug hadde en representasjonsavtale som varte en hel vintersesong. Det vil si fra før første verdenscuprenn og frem til en stund etter at det siste verdenscuprennet var over.

Å representere landslaget i gitte perioder av året innebærer også plikter for en utøver.

Representasjonsavtalen regulerer blant annet utøverens plikter av sportslig- og markedsmessig art, som når man skal bruke forbundets representasjonstøy og logoer på bekledning. Hvor mange ganger man skal delta på såkalte markedsoppdrag i sesong. Den forteller også noe om Norges Skiforbunds spilleregler, som kunnskap om antidopingreglement, plikter overfor medier m.m. Klæbos nei gjør at han må ordne et helt eget opplegg for alt – som trening, ski-parken og medisinsk behandling. Kilde: NSF og advokat Hans Erik Johnsen Vis mer

I våres pekte Klæbo på «behandlingen av folk» som en årsak til at han sa nei til landslag. Han var misfornøyd med situasjonen til Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar i forbindelse med årets laguttak.

Hans tidligere smører Frode Pedersen fikk heller ikke fortsette i Skiforbundet til Klæbos fortvilelse. Nylig tok Pedersen et oppgjør med det han mener er en ukultur i forbundet og kom med flere påstander om kritikkverdige forhold.

– Forhåpentligvis sier jeg ikke nei til landslaget i fremtiden. Jeg synes landslaget er en bra ting. Jeg synes bare det er viktig at utøverne blir prioritert, og at forbundet og lederne i forbundet trenger å få litt flere verdier inn i tankegangen sin når de jobber. Hvis ikke kan de ødelegge alt tenker jeg, sier Klæbo i podkasten.

Trønderen og forbundet har over flere år hatt en rekke ulike konflikter.

Fakta Saken om markedsrettigheter Norske alpinstjerner og Johannes Høsflot Klæbo er i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Ifølge deres advokat Pål Kleven har utøvere følt seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021. Saken har pågått over lengre tid.

Utøvernes advokat mener det er uaktuelt å signere noen landslagsavtale nå

Sesongstarten i alpinst skjer allerede siste helgen i oktober

Alpinistene og Klæbo engasjerte advokaten Pål Kleven i fjor. Det har i lang tid vært diskusjoner og forhandlinger om hvem som eier utøvernes markedsrettigher, nærmeste bestemt «image rights», eller på godt norsk bilderettigheter. Vis mer

Devon Kershaw spør Klæbo om hva som eventuelt må endres på for at han skal undertegne en kontrakt.

– For meg har det vært viktig å si at jeg har jobbet for utøvernes rettigheter i lang tid. Det er noe jeg alltid har synes har vært viktig. Jeg vil hjelpe landslaget. Jeg synes det er viktig for landslaget å ha utøvere, og utøvere må hjelpe forbundet med sponsorer, de må møte på forskjellige sammenkomster og sånne type ting, sier Klæbo og fortsetter:

– Jeg er helt for det. Det føles greit å være med på sånne ting, fordi jeg vet at det viktig. Men jeg synes også det er viktig at forbundet å forstå at utøverne har noen rettigheter de også, og det er viktig for utøverne å kunne gjøre ting basert på sine verdier. Sånne ting er viktig for meg å ha i en kontrakt for å kunne signere.

Team Klæbo opplyser til VG at de ikke vil utdype saken.

IKKE BARE GULL: Johannes Høsflot Klæbo og langrennssjef Espen Bjervig på vei mot VM-gull i stafett, men de er uenige om flere ting. Vis mer

Avtroppende langrennssjef Espen Bjervig svarer dette konfrontert med Klæbos uttalelser:

– Jeg opplever at Johannes og jeg er enige om mye, men at vi også har ulike perspektiver og oppfatninger av interne forhold i langrenn. Jeg må ta ansvaret for totaliteten og ta beslutninger som står seg ovenfor fellesskapet, mens en enkeltutøver ikke trenger å ha det blikket.

– Det er ikke alltid det som er optimalt for en enkeltutøver, er optimalt for resten. Noen ganger kunne vi gjort en bedre jobb, og vi ønsker hele tiden å utvikle oss videre, på samme måte som utøverne.

– Når det gjelder interne, personalrelaterte saker, tar vi det med Johannes direkte, og ikke i media.

Bjervig sa torsdag til VG at han er innstilt på å finne en løsning før sesongstart.

Etter det VG forstår har det lenge vært sporadisk kontakt mellom Skiforbundet og Klæbo, men det skal ikke ha vært konkrete forhandlinger eller et formelt møte siden midten av mai.