Klæbo trener med svensk stjerne i USA

Johannes Høsflot Klæbo (26) står utenfor landslaget og har en ensom treningshverdag. Men nå får han selskap av en svensk stjerne.

SKANDINAVER I USA: Johannes Høsflot Klæbo og Maja Dahlqvist har trent sammen i Utah denne uken. Hun er der sammen med sin amerikanske langrennskjæreste Kevin Bolger. Vis mer





Publisert: 13.09.2023 09:38

To ganger verdensmester i sprintstafett Maja Dahlqvist (29) er også i Utah - sammen med sin amerikanske langrenn-kjæreste Kevin Bolger (30).

Trønderen har til nå trent mest alene på sitt måned lange høydeopphold i USA.

– Det har stort sett blitt aleneøkter. Jeg hadde noen økter med noen kanadiere, og jeg kommer nok til å kjøre flere økter med Kevin Bolger og Maja Dahlqvist når de nå har kommet til byen, melder Klæbo til VG.

– Jeg får gjort det jeg skal gjøre, og jeg føler at jeg får trent godt på egen hånd. Det er jo en litt ensom treningshverdag, men pappa er jo stort sett med og gir meg en pekepinn på ting og tang. Også har jeg mye kontakt med morfar, selv om han er i Trondheim. Det fungerer veldig bra, fortsetter skiprofilen - med henvisning til pappa Haakon og morfar Kåre Høsflot.

Kjæresten Pernille har også tatt turen over dammen.

– Da blir det mindre tid med pappa - og det kan kanskje være best for oss begge i perioder. Det er flott å få besøk av Pernille, sier Klæbo junior.

TALENTER: Johannes Høsflot Klæbo foran lyttende barn på samling i Soldier Hollow. Vis mer

Sammen med Dahlqvist og Bolger har han også vært med på en «kids camp» i regi av Soldier Hollow, stedet for langrennsøvelsene i OL i 2002. Klæbo var med også i fjor, men i år fikk de planlagt bedre slik at alle klubbene i Salt Lake City-området var invitert til å delta. Og derfor kom det dobbelt så mange barn som i fjor.

– Det er alltid hyggelig å få være instruktør for barn og ungdom. Dette startet vi med i fjor, og interessen er stor. Det kan bli mange gode amerikanske skiløpere etter hvert. Det mangler ikke på vilje og innsats. Stor idrettsglede, fastslår Johannes Høsflot Klæbo.

– Dette har blitt en tradisjon. Johannes spurte Luke Bodensteiner, lederen av Soldier Hollow, om det var noe han kunne gjøre for dem i fjor, og da var det en lignende samling, forteller Haakon Klæbo.

For de skiinteresserte ungdommene var det ikke noe minus at de fikk Dahlqvist og Bolger «på kjøpet».

«KIDS CAMP»: Johannes Høsflot Klæbo sammen med Maja Dahlqvist og Kevin Bolger (t.h.) på barneskicamp. Til venstre lederen av Soldier Hollow, Luke Bodensteiner. Vis mer

Johannes Høsflot Klæbo var skadeplaget på samme tid i fjor. Nå sier han:

– Treningen går bra – og jeg er betydelig bedre i hamstrings enn hva jeg var på samme tid i fjor. Vi har nå vært her i Utah siden 23. august og vi drar tilbake 20. september. Jeg har fått mange gode økter her oppe i høyden. Det ser bra ut i forhold til hvor vi skal være med treningen på denne tiden».

– Det har vært godt med noen intervalløkter på rulleski på Soldier Hollow og opp over Guardsman Pass. Jeg har også fått benyttet US Skiteam sine treningsfasiliteter her i Park City – og det har fungert veldig bra. Dermed får jeg kjørt den styrketreningen som var planlagt. Jeg skal ikke klage.

På VGs spørsmål om de er noe nærmere en avtale med Norges Skiforbund, svarer pappa Haakon:

– Vi har ennå ingen representasjonsavtale. Vi får se hva det blir til når vi kommer hjem. Johannes trener som om han skal gå World Cup kommende sesong. Så får tiden vise hvordan det går.