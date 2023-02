Historisk VM-gull til Jessie Diggins og USA: – Magisk

PLANICA (VG) 31 år gammel lykkes Jessie Diggins endelig. Tårene kom etter tidenes første individuelle VM-gull i langrenn for USA. Norge havnet utenfor pallen.

28.02.2023 13:25 Oppdatert 28.02.2023 14:14

Anne Kjersti Kalvå gikk sitt beste løp i mesterskap noensinne med 4. plass. Ingvild Flugstad Østberg ble nummer fem på 10 km fristil. Kalvå havnet i armene på VM-vinneren i målområdet.

– Hun går et kjempeløp. Deilig at i hvert fall noen tar knekken på svenskene, sier Kalvå til VG.

– Den beste opplevelsen i hele mitt liv. Med klar margin, meldte Diggins i mål. Der kom følelsene. Hun jublet og gråt og kaller det «en magisk følelse» til NRK.

– Jeg klarte ikke stoppe å gråte etter rennet, sier hun til NRK etter å ha satt favorittene Frida Karlsson og Ebba Andersson på plass.

– Jeg skulle ønske mannen min kunne vært her. Jeg har ikke vært hjemme på måneder. Jeg savner familien min og mannen min så mye. Det gjør det ekstra spesielt, sier en rørt verdensmester.

Gullet rørte mange. Også NRK-ekspert Therese Johaug tok til tårene.

– Jeg tror det er veldig viktig for langrenn i USA. Det er ikke sånn som i Norge, så det er veldig bra at vi har en gullmedalje til å representere USA, sier halvt norske Sophia Laukli til VG.

– Det er helt utrolig, og en stor seier for hele laget vårt, følger Julia Kern opp.

– Det er litt deilig at det ikke blir gull til Sverige, sier Tiril Udnes Weng. Hun ble nummer 12 og hyller Jessie Diggins.

– Det er gøy å se. Hun sto å gråt i målområdet, så man blir rørt av det. Jeg måtte gratulere henne. Jeg tror hele skiverden unner henne det.

Silje Theodorsen skuffet med 24. plass. Anne Kjersti Kalvå klarte ikke å skjule skuffelsen – selv om hun gikk sitt aller beste renn i fristil.

– Det var i midt partiet jeg glapp det. Jeg synes det er mye bra i dag, og jeg er fornøyd med at jeg kan være med der oppe og kjempe. Kroppen blir bedre hver dag, men det er kjipt med en fjerdeplass, sier hun til VG.

– Ingen artig plassering, men er ikke et par sekunder unna pallen så det er ikke surt sånn sett, sier Østberg, som har vært på pallen i to renn i verdenscupen denne sesongen.

Diggins kastet seg i mål 14 sekunder foran Karlsson. Amerikaneren har vunnet to gull i lagsprint tidligere. Individuelt har hun tatt et OL-sølv og to VM-sølv. Nå satt den endelig for Jessie fra Minnesota.

Hun gikk et glimrende renn fra start til mål og satte på plass de svenske favorittene Karlsson og Andersson – sistnevnte på bronseplass 19 sekunder bak Diggins.

– Er det ikke flott. Den trengte internasjonalt langrenn, mener NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Jessie Diggins satte standarden da hun tok ledelsen etter 2,2 km med mye utfor i starten. Ebba Andersson (6,6 sekunder) og Frida Karlsson (3,7 sekunder) slapp noen sekunder til amerikaneren uten å ha vært en meter i favoritterreng.

Diggins fikk full uttelling for VM-opplegget hvor hun valgte å stå over 15 km med skibytte på lørdag.

Diggins var foran svenskene halvveis i løpet. De norske laget hadde planlagt å gå forsiktig ut og øke etter hvert. Både Kalvå og Flugstad Østberg lå 11 sekunder bak den amerikanske jenta, men både Frida Karlsson og Ebba Andersson var foran.

Jessie Diggins holdt ledelsen oppe på toppen av løypa på 7,7 km før hun kastet seg ut i det hun elsker mer enn noe: Utforbakker og lett terreng inn mot mål.

VM-gullet var aldri truet.

Kvinnene avslutter VM med stafett torsdag og 30 km klassisk fellesstart lørdag.