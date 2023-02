Sølv-Golberg rørte sine nærmeste: – Jeg gråt med Pål

PLANICA (VG) Pål Golberg (32) rørte sine nærmeste med medaljebragden på VMs åpningsøvelse. Ingenting betydde mer for sølvgutten enn hilsenen fra samboer Line Sogn Plassen, som satt hjemme med barna på 4 og snart 1 år.









23.02.2023 21:55

«Utrolig stolt og imponert! Jeg visste han hadde dette inne. Endelig! Individuell VM-medalje er stort for hele familien. Rørt heiagjeng hjemme», skriver Golbergs samboer til VG som formidler meldingen til familiens sølvhelt på sprinten i Planica torsdag.

Samboer Plassen fulgte rennet med blant andre barna Frida (4) og Sara (syv måneder).

– Det var noen skuldre som datt ned hos Line også, sier Golberg, som hadde snakket med samboeren etter rennet.

– Hun var glad. Men hun har en unge på armen med vannkopper og en annen som flyr rundt. Heldigvis får hun hjelp, det er god trøst for meg, sier han.

SKIPAR: Pål Golberg og Line Sogn Plassen, her på en av mange skiturer siden de ble kjærester.

Det ble i det hele tatt en svært emosjonell ettermiddag for 32-åringen fra Gol, bosatt på Oslo vest, etter sølvet på sprinten.

Han fikk se lagkompisene Erik Valnes og Håvard Solås Taugbøl mislykkes fullstendig under årets store høydepunkt. Lagkompisenes nedtur gikk innpå ham.

Først da han stilte opp til en prat med NRK forstod han at han hadde oppnådd noe selv i Planica torsdag. Tårene fosset i intervjuet.

– Da kom alt på en gang. Det var uventet. Jeg skjønte ikke hva som skjedde, så forstod jeg at jeg hadde oppnådd mitt store mål. Jeg er en lettrørt type. Det gjør at all innsats du har lagt ned, det er verdt det, sier Golberg til VG.

SEIERSPALLEN: Pål Golberg, Johannes Høsflot Klæbo og franske Julez Chappaz, her kort tid etter sprintrennet i Planica torsdag.

For det har blitt mange år med nedturer. Han har vært landslagsløper i en årrekke. Men har også blitt vraket. Og mesterskapsmedaljen har hele tiden manglet i samlingen. Inntil torsdag.

– Jeg satt og gråt med Pål i dag. Det er så utrolig fortjent. Han har hatt mye stang ut i mesterskapet. Fjerde og femteplasser. Det gikk helt galt i VM i 2013. Tenk at han skulle lykkes i dag. Det er kjempestort, sier pappa Gabriel Johannessen.

– Han er innerst inne minst like interessert i at jeg skal gå på ski som jeg er selv. Vi har reist på skirenn i 25 år. Vi bodde på Gol og reiste 40 minutter hver helg for å gå renn da jeg var syv-åtte år. Så han har en stor del av dette, sier hovedpersonen selv og smiler.

Etter et par trøkker gjennom karrieren har denne sesongen vært strålende for Golberg. Han har vært nest best i verdenscupen bak Johannes Høsflot Klæbo. Han var bak trønderen også på torsdag, men det virket å bety svært lite. Sølvet var mer enn nok.

– All innsats er verdt det. Jeg har slitt i mange år. Det har ikke gått på skinner. Nå har det gått bedre og bedre. Å treffe med formen etter denne sesongen i år, det er ekstra tilfredsstillende, sier Golberg.