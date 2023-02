Sundby om vraket Holund: – Han er nok ganske deprimert

PLANICA (VG) Hans Christer Holund (33) er vraket til 30 kilometer med skibytte og tar selvkritikk for valgene han gjorde før VM. Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby mener situasjonen bare er trist for landslagsprofilen.

KASTET KLÆRNE: Hans Christer Holund, her avbildet under en treningsøkt på langrennsstadion i Planica denne uken.









23.02.2023 09:02

Sundby var nemlig onsdag ute og testet VM-løypene. Hans dom er klar:

– Dette burde vært mesterskapet for Holund og hadde han selv fått tegnet løypa, så hadde han nok nesten tegnet den slik den er i dag.

– Den er som laget for ham og han er nok ganske deprimert over at han ikke er kvalifisert til mye dette mesterskapet, vurderer Viaplay-eksperten overfor VG.

HVA SKJER I VM I DAG? I VGs nye sportskalender får du oversikt over alt av sport

Fakta Holunds mesterskapsresultater på lange løp: 2018, OL i Pyeongchang: 30 km med skibytte: Bronse.

50 km klassisk: 6. plass. 2019, VM i Seefeld: 50 km fristil: Gull. 2021, VM i Oberstdorf: 30 km skibytte: Bronse.

50 km klassisk: 4. plass. 2022, OL i Beijing: 30 km skibytte: 4. plass.

50 km fristil: 13. plass. Vis mer

For torsdag morgen ble det norske herrelaget til 30 kilometer med skibytte presentert. Det var identisk med det VG kunne melde for rundt to uker siden.

Sjur Røthe, Simen Hegstad Krüger, Pål Golberg og naturligvis Johannes Høsflot Klæbo utgjør Norges kvartett på distansen som gås fredag.

– Jeg dreit meg ut i Tour de Ski, sier Holund, innledningsvis til VG.

PÅ PLASS I VM: Martin Johnsrud Sundby, her avbildet på langrennsstadion i Planica, Slovenia.

Han ler også godt når VG viderebringer Sundbys påstand om at han «nok er ganske deprimert».

Men han medgir at det har vært en tung tid å innse at han trolig kun får gå 15 kilometeren i VM, som han har friplass til som regjerende verdensmester.

33-åringens korte analyse over hvorfor han har vært i for dårlig form før VM, lyder slik:

– Jeg trente for mye og var i dårlig form i to helger etter nyttår og gikk meg ut av laget. Jeg kan takke meg selv.

Fakta VM-programmet, langrenn: Torsdag 23. februar: Sprint klassisk, damer/menn

Fredag 24. februar: 30 km fellesstart med skibytte, menn

Lørdag 25. februar: 15 km fellesstart med skibytte, damer

Søndag 26. februar: Lagsprint fristil, damer/menn

Tirsdag 28. februar: 10 km enkeltstart fristil, damer

Onsdag 1. mars: 15 km enkeltstart fristil, menn

Torsdag 2. mars: Stafett, damer

Fredag 3. mars: Stafett, herrer

Lørdag 4. mars: 30 km fellesstart klassisk, damer

Søndag 5. mars: 50 km fellesstart klassisk, menn VM vises på NRK og Viaplay. Lurer du på hva slags sport som sendes på TV? Få oversikt med VGs sportskalender. Vis mer

Men Sundby er altså klar på at løypeprofilen i Planica i Slovenia passer 33 år gamle Holund som hånd i hanske.

Den tidligere landslagsveteranen og nå eksperten ble overrasket over hva som møtte ham i Slovenia under løypetestingen onsdag og kaller den ene bakken for «den lengste han har vært borti».

– Dette burde vært «sliternes» VM. Hadde jeg vært trener, så hadde jeg latt Holund gå det han vil. Det kortet hadde jeg satset på. Så vet jeg at det ikke fungerer slik. Det kan det heller ikke, for det er så tett om plassene i Norge.

GÅR BARE EN DISTANSE: Duoen Harald Østberg Amundsen og Hans Christer Holund forbereder seg begge til 15 kilometeren i fristil neste uke.

Sundby sier også at han er overrasket over at Holund har trent for hardt og ikke hatt nok overskudd til å slå seg inn på VM-lagene etter nyttår.

– Han angrer nok på et par vurderinger. Hvis han hadde truffet på oppladningen til kvalifiseringsrennene i januar, så kunne det betydd at han kom til VM med mer enn én distanse, sier Sundby.

Holund sukker når han får høre vurderingen fra sin tidligere lagkompis.

– Med fasiten i hånd så har han rett. Jeg bommet nok litt. Jeg var for offensiv.

Lyn-løperen går litt mer i detalj om hvordan det kunne gå så galt. Før jul hadde han sterke resultater i fristil. Alt så bra ut.

Men i desember ble det store treningsmengder og han reiste videre til Tour de Ski. Syv konkurranser på ni dager var kraftkrevende.

Var det riktig å vrake Holund? Ja, han har ikke prestert godt nok. Nei, han burde fått gå.

Så la han inn i en god treningsperiode etter Touren. Det var totalen av dette han ikke tålte. For i et par viktige uttaksrenn etter nyttår mislyktes han.

– Jeg trener jo for å prestere i VM. Å lade opp til uttaksrenn hadde nok gjort at jeg hadde gått flere øvelser i VM. Men det hjelper ikke hvis jeg ikke klarer å være i toppform i mesterskapet. Da har jeg ikke sjanse.

– Jeg har ikke mål om å gå flest mulig distanser og bli nummer fire som under OL i fjor. Jeg vil heller kjempe om gull på 15 kilometer i VM, enn å bli nummer fire på alle tre distansene. Det har vært tanken bak treningen min, sier Holund.

Nå er det altså 15 kilometeren onsdag neste uke som gjelder for Holund.

– Hvis jeg har en kanondag der, så er det en liten mulighet for å gå 50 kilometeren. Men da må jeg overbevise der for at det skal bli noe mer, sier han.