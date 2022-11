Blytung spådom for Holund: – Hadde mistet motivasjonen om jeg var ung

HOLMENKOLLEN (VG) Det er nesten slutt på tiden der du kan være et «seigt diesellokomotiv» og vinne skirenn, mener landslagstrener Arild Monsen (60). Det er langrennslandslagets «seigeste» løper Hans Christer Holund (33) helt enig i.

NÆRMER SEG NY SESONG: For Hans Christer Holund og distansetrener Eirik Myhr Nossum, her under en tøff økt i Holmenkollen denne uken.

– Jeg er glad jeg er 33 år og ikke 23. Med mine egenskaper og når jeg ser hvilken vei det går, så hadde jeg mistet motivasjonen om jeg var ung skiløper i dag, sier Holund til VG.

Han har akkurat fått gjenfortalt hva landslagstrener Arild Monsen har sagt om konkurranseformatet i langrenn i årene som kommer.

Monsen mener det blir mer og mer «skulder til skulder»-dueller, mer spurt og sprint, og han bruker årets Tour de Ski-program som et godt eksempel.

Det er nesten blottet for lengre distanser, kun én gang skal utøverne gå over 15 kilometer. Det er i tillegg en jaktstart.

– Det hjelper ikke å være et seigt diesellokomotiv, det er nesten ingen som greier å gå fra et samlet felt. Det har skjedd noen ganger, da er det spesielle forhold, som vind. Men i det store bildet, så er det jo veldig mye samlet tropp til det drar seg til. Da må du ha hurtighet, sier Monsen.

Fakta Slik blir Tour de Ski-programmet: Val Müstair (31.des-1. januar): Sprint og 10 km jaktstart. Oberstdorf (3.-4. januar):

10 km individuell start og 20 km jaktstart. Val di Fiemme (6.-8. januar):

Sprint, 15 km fellesstart og 9 km jaktstart. Vis mer

Holund defineres blant trenere og lagkamerater som en «seig utøver». Han er ikke den med de raskeste muskelfibrene, men har til gjengjeld et topp oksygenopptak og kan mørne et felt over lang tid. Han kan også stikke fra tidlig og gå jevnt hardt til mål. Noe gullbragden fra VM i Seefeld arrow-outward-link viste.

33-åringen gir Monsen helt rett i sin påstand. Programmet i verdenscupen går i favør de som er litt raskere.

Lyn-løperen tror det enkelt og greit handler om at FIS (Det internasjonale ski- og snowboardforbundet) ønsker mer fart, spenning og action. Han mener imidlertid det er én stor ulempe ved det.

Det er færre som kan vinne skirenn, sier han og utdyper:

– Har du alt fra sprint, 15 kilometer, 30 kilometer til femmil, så er det et bredt spekter av skiløpere som kan vinne. Men beveger vi oss over i et program med flere ti kilometere, så har sprinterne god nok utholdenhet til å vinne det. Det blir de samme som vinner hvert skirenn, mener Holund.

Sprintlandslagets Erik Valnes er klar på at forandringer i distanser og flere spurtdueller er en fordel for en løper som ham selv.

Når VG ber ham forsøke sette seg inn i Holunds tanker når det gjelder Tour de Ski-programmet, svarer han slik:

– Det kan jo ikke være en energiboost, akkurat. En skuffelse, det må det jo være, sier Valnes, før han forteller hvordan landslagskollegaen kan hevde seg i årets tour.

– Nei, det er jo en 20 kilometer jaktstart der, da. Det er rennet han skal gjøre det på. Han er en bedre distanseløper enn meg, en seigere fyr og har sin spisskompetanse der jeg har min utfordring. Og det er kanskje rart å si det, men jeg synes det er kjedelig at programmet er sånn.

Valnes utdyper:

– Går du noen år tilbake i tid, så var det blant annet et 35 kilometer langt skøyterenn. Det ble sprekker i feltet, du ble belønnet for å være en god skiløper. Men du blir ikke belønnet for å være en jævla god skiløper lenger.

– Det skal hele tiden jevnes ut. Hvis Johannes (Høsflot Klæbo) vinner med to minutter, eller (Aleksandr) Bolsjunov vinner med to minutter, så skal det jevnes ut, sier mannen fra Nordreisa engasjert.

– Det blir jo ikke satt pris på dem som er jævla gode. Man skal bare dempe dem hele tiden. Det jo være bra for produktet, men det er jo kjedelig og historieløst.

PS: Langrennssesongen nærmer seg med stormskritt og starter med nasjonal åpning på Beitostølen 18.-20. november. 25.-27. November skal norske utøvere konkurrere mot resten av verdenseliten under verdenscupåpningen i finske Ruka.