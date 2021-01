Første positive koronatest i Tour de Ski

Den franske treneren Alexandre Rousselet har testet positivt og sitter nå i isolasjon.

AVDEKKET SMITTE: Det ble mandag avdekket coronasmitte i Tour de Ski. Her fra 2. januar i år. Foto: GIAN EHRENZELLER / EPA

4. jan. 2021 14:10 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Det skriver Nordic, gjengitt av Aftonbladet.

– Jeg var urolig for at dette kunne ramme oss, sier treneren.

Han mister dermed touren og sier videre at han håper han ikke har smittet andre personer. Testsvaret kom etter at løpere, trenere og journalister måtte teste seg søndag.

– Vi har tatt

– Vi har tatt alle forholdsregler for å minimere smittespredningen, og jeg håper at jeg ikke har smittet noen andre. Men man kan aldri være helt sikker på dette coronaviruset, og jeg kom for eksempel i kontakt med folk fra andre nasjoner da jeg hentet startnumrene i Val Müstair, sier den franske treneren.

Les også Må se Tour de Ski fra sofaen: – Tomt

Nå tar treneren for kvinnene Thibaut Chêne også over ansvaret for de franske herrene i touren.

8. desember besluttet Norges Skiforbund at de ikke kom til å sende utøvere til Mellom-Europa for Tour de Skis 15. gjennomføring, grunnet risikoen for coronaviruset. Det kommer på toppen av at de allerede har meldt seg av flere verdenscuprenn før jul.

Norge ønsket en løsning hvor hele Tour de Ski blir arrangert på samme sted, for å slippe reising og inn og ut av hotell. Men det ble bestemt av FIS at touren skulle gå som planlagt med åtte renn på elleve dager fordelt på tre destinasjoner: Val Müstair i Sveits og Toblach og Val di Fiemme i Italia.

Les også Bolsjunov knuser alle i Tour de Ski: – Han ser ikke sliten ut i det hele tatt

– Risiko for smitte i forbindelse med reiseaktiviteten til og under Tour de Ski har ikke endret seg vesentlig fra tidligere vurderinger. Reise mellom land i Europa under en pandemi medfører fortsatt en uakseptabel høy risiko for smitte, sa medisinsk ansvarlig Øystein Andersen i Norges Skiforbund langrenn i en pressemelding om Norges avgjørelse.

VG hadde lørdag en sak ute med norske utøvere som egentlig skulle ha deltatt i Tour de Ski om det var normale tider. Der ble det uttrykt savn over å delta, samtidig som det var forståelse for avgjørelsen.

– Det er jo blandede følelser, alt fra at man er imponert over ledelsens avgjørelse til at man har veldig lyst til å gå skirenn. Det blir litt tomt uten de høydepunktene som Tour de Ski og andre mesterskap er, sa Ragnhild Haga til VG.