Nå får minstebror Northug ønsket sitt oppfylt

Han er blant de tolv som skal konkurrere i svenske Ulricehamn.

Even Northug får sjansen i verdenscupen kommende helg. Foto: Rune Petter Ness

1. feb. 2021 13:30 Sist oppdatert nå nettopp

Trønderne Even Northug (Strindheim IL), Julie Myhre (Byåsen IL) og Pål Trøan Aune (Steinkjer Skiklubb) er alle tatt ut til verdenscuptroppen som skal til Ulricehamn i Sverige for å konkurrere kommende helg. Totalt er tolv løpere tatt ut til de to sprintkonkurransene.

Det skriver Norges Skiforbund i en pressemelding mandag ettermiddag.