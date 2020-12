Andre nasjoners smittehåndtering skapte utrygghet: – En verden vi ikke var helt komfortable med

Norge dropper verdenscupen i langrenn ut året. Nå henger også Tour de Ski i en tynn tråd. Utøvere og ledere føler seg ikke trygge på andre nasjoners smittevernhåndtering.

Norge og Therese Johaug sier nei til videre deltagelse i verdenscupen i 2020. Svenskene vurderer det samme. Foto: CHRISTIAN WALGRAM / BILDBYRÅN

Allerede søndag kveld kom de første tegnene på at verdenscupen i langrenn ville gå videre uten norske stjerner. Da avslørte NRK at en russisk kombinertløper hadde beveget seg fritt rundt på området i to dager samtidig som han var koronasmittet. Det fikk Johannes Høsflot Klæbo til å så tvil om videre internasjonal deltagelse i 2020.

Mandag bekreftet han i en pressemelding at han ikke kom til å dra til de planlagte konkurransene i Dresden og Davos. Kort tid etterpå bekreftet Emil Iversen det samme.

– Usikkerheten ble ytterligere forsterket gjennom oppholdet i Ruka. Det virket tryggere før vi reiste enn det som ble situasjonen i Finland, uttalte Klæbo i pressemeldingen.

Aftenposten har spurt Klæbo hva som gjorde at det føltes mer utrygt da han var i Finland, enn det han så for seg før avreise.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj, men det er jo en kjensgjerning at både Emil og jeg måtte i karantene tvert vi kom til Finland. Det er en helhetlig opplevelse av oppholdet som var med på å styrke beslutningen om å droppe verdenscupen frem til årsskiftet, svarer Klæbo.

– Hva burde vært gjort annerledes for at det skulle oppleves tryggere?

– Vi visste at det var risiko ved å reise, så sånn sett var det ingen bombe at vi opplevde det vi opplevde. Men turen gjorde meg mer bevisst på risikoen. Den gjorde sitt til at beslutningen var enklere å ta. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva som kunne ha blitt gjort annerledes.

Johannes Høsflot Klæbo er tydelig på at opplevelsen i Finland gjorde det enklere å si nei til videre verdenscup, men ønsker ikke å gå i detaljer på hva han opplevde. Foto: TOMI HÄNNINEN / BILDBYRÅN

Opplevde ulik håndtering av smittevern

Tirsdag bestemte altså hele det norske landslaget å gjøre som Klæbo og Iversen. Langrennssjef Espen Bjervig utdyper hva det norske landslaget opplevde underveis i Finland.

– Vi ser at det er kulturforskjeller mellom nasjoner. Vi i Norge har en veldig restriktiv linje med avstandsbegrensninger. Stor tilgang på håndsprit og å oppholde seg i små grupper og sånne ting har vært veldig innarbeidet i Norge, sier han.

Bjervig ønsker ikke å klandre hverken andre nasjoner, arrangør eller det internasjonale skiforbundet (FIS), men sier at det var en opplevelse at ikke alle var like påpasselige med smittevern som det norske landslaget.

– Vi opplevde kanskje ikke at alle var så vant til de restriksjonene som vi er vant til å leve med. Vi kjente at dette er en verden vi ikke var helt komfortable med, sier han.

Avgjørelsen om Norges nei til videre verdenscup i 2020 ble drøftet med utøverne søndag kveld. De mange positive prøvene i skiskytterleiren har også gjort sitt til avgjørelsen.

– Det vi har erfart, og som man kan se ut ifra skiskyting, er at det ikke er noe testregime som kan fjerne smitte. Det som fjerner smitte, er avstand og håndhygiene. Vi opplevde litt det at testregimet og negative tester ble oppfattet som at alle var friske og alt var trygt, sier Bjervig.

Foreløpig er det for tidlig å si om noen nordmenn vil delta i Tour de Ski i 2021. Det skal i utgangspunktet arrangeres fra og med 1. januar.

– Men slik situasjonen er nå, planlegges det ikke for det, sier Bjervig.

Langrennssjef Espen Bjervig bestemte sammen med langrennskomiteen mandag kveld at Norge ikke reiser til internasjonale konkurranser ut 2020. Foto: Terje Pedersen, NTB

Tre hovedprioriteringer

Bjervig forteller at landslaget satte seg tre hovedprioriteringer før sesongen:

Utøvernes helse. Verdensmesterskapet i Oberstdorf i 2021. Verdenscupen.

– Ut ifra erfaringene vi har gjort, og spesielt gjennom Ruka-helgen, ser vi at det er vanskelig å nå alle tre målene. Vi velger nå å prioritere utøvernes helse og optimal forberedelse til VM.

FIS respekterer avgjørelsen

Ifølge Expressen vurderer også det svenske landslaget å droppe videre deltagelse i verdenscupen i 2020.

– Vi kommer til å ta en beslutning i løpet av onsdag, sier direktør i det svenske skiforbundet Ola Strömberg.

Renndirektøren i FIS sier til NTB at de respekterer avgjørelsen til det norske landslaget.

– Det er viktig at Norge stiller i så mange verdenscuprenn som mulig, men det er deres avgjørelse som vi respekterer fullt og helt, sier Pierre Mignerey.

Han er også tydelig på at forbundet gjør det de kan for å sikre trygge arrangement.

– Vi jobber hardt med arrangørene og de lokale forbundene og myndighetene for å sikre at de nødvendige tiltakene er på plass for å sikre trygge konkurranser, sier Mignerey.