Johaug ble trigget av svenskestikk: – Skal vise hvem som er best

Therese Johaug (31) har fått mange stikk fra høytflyvende svensker før sesongstart. Men da det virkelig begynte å gjelde, parkerte hun Frida Karlsson (21), Ebba Andersson (23) og de andre kanonene.

28. nov. 2020 10:20 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var ekstra godt å ta den svenskeduellen, da! Spesielt når noen i svenskeleiren har pratet litt. Da er det deilig å slå hardt tilbake, sier Johaug til NRK.

Før sesongstart har det kommet gjentatte meldinger fra svensk side før sesongstart. Sprintesset Linn Svahn sa for eksempel at «det er ingen i verden som slår dette» etter svenskenes nasjonale åpning.

– Ble du trigget av meldingene fra svenskene?

– Ja. Jeg tenkte at jeg skal gjøre alt jeg kan for å stå øverst og vise hvem som er best, fortsetter Johaug overfor statskanalen.

På første passering så det imidlertid ut som dronningen fra Dalsbygda skulle få tøff kamp om seieren. Frida Karlsson åpnet knallhardt og ledet med 1,8 sekunder på rivalen fra Norge.

Det varte ikke lenge. Allerede ved halvgått løp var 1,8 bak snudd til 3,8 foran og på 6,2 kilometer var differansen blitt nesten seks sekunder.

Sollefteå-ekspressen så mer og mer preget utover i løpet, mens Johaug på sin side malte på. Allerede på sesongens første distanserenn i verdenscupen viste Johaug at svenskenes påstand ikke holder vann.

SUVEREN: Therese Johaug slo Frida Karlsson med 21,8 sekunder i Ruka. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Lehtikuva

Johaug-stikk

Til slutt var det ingen tvil om hvem som gikk seirende ut av duellen, Johaug parkerte samtlige av svenskene og starter årets verdenscupsesong på distanse på en bedre måte enn den forrige ble avsluttet.

Da ble hun spurtslått av nettopp Karlsson på tremila i Holmenkollen.

Denne gangen var hun 21,8 sekunder foran Karlsson i mål. Ebba Anderson kom på tredjeplass, 26 sekunder bak.

– Ebba startet tretti sekunder foran meg, så jeg så henne nesten hele løpet. Det var veldig bra for meg, sier Johaug.

Nå er hun storfavoritt til å vinne mini-touren i Ruka. Søndag går hun ut som førstekvinne, 16 sekunder foran Karlsson. Men Johaug imponerte ikke Andersson med måten hun oppførte seg bak henne i sporet.

– Hun ropte at jeg skulle ut av sporet, og jeg tenkte «vær så god, da». Jeg kan jo ikke hindre henne om hun roper to ganger. Men så kom hun aldri, noe som var litt irriterende fordi jeg gjerne hadde gått i sporet hele veien opp, sier Andersson til SVT.

Weng brøt

Helen Marie Fossesholm imponerte stort med sin disponering, men ble skjøvet ut av pallen etter hvert.

Tiril Udnes Weng var også lenge med i kampen om pallen, men ble skjøvet ut av Johaug og Karlsson.

Heidi Weng skulle egentlig bryne seg på de andre stjernene, men valgte like før rennet å avbryte minitouren i de finske skoger. Trener Ole Morten Iversen beskrev fredag overfor TV 2 at hun har mistet mye energi på grunn av bekymring over coronaviruset.

Therese Johaug sin form er det imidlertid ingen grunn til å bekymre seg for.