«Nå er han endelig mann»

OM LANGRENN: Johannes Høsflot Klæbos sesongstart kan best oppsummeres med åtte bokstaver: Karakter.

Johannes Høsflot Klæbo gikk over mål som vinner på 15-kilometeren i Ruka. Foto: TOMI HÄNNINEN, BILDBYRÅN

28. nov. 2020 16:34 Sist oppdatert nå nettopp

Norge har hatt noen skihelter i historien.

Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby er to av dem.

Hvis du spør dem om ett bestemt renn som definerte de første årene av deres seniorkarrierer, så er det ikke utenkelig at svaret blir det samme:

15 kilometer klassisk intervallstart i de bratte bakkene i Ruka.

Sundby vant sitt første verdenscuprenn der i november 2008.

Northug vant den samme distansen året etter. Trønderen beviste en gang for alle at han kunne mer enn å spurte fra konkurrentene.

Seirene i de finske skoger gjorde dem til menn.

Og nå kan også 24 år gamle Johannes Høsflot Klæbo kalle seg mann.

Fakta Fem Klæbo-høydepunkter * Vant sitt første verdenscuprenn i fristilsprinten i Otepää i februar 2017. * Tidenes yngste herreløper (21 år og 114 dager) til å vinne et individuelt OL-gull i langrenn under sprinten i Pyeongchang i 2018. * Ble tidenes yngste herreløper som vant verdenscupen sammenlagt i 2018. * Ble tidenes yngste herreløper som vant Tour de Ski i 2018/19. * Vant sitt første VM-gull i sprinten i Seefeld i 2019. Vis mer

Johannes Høsflot Klæbo vant 15 kilometer klassisk med 15 sekunder. Foto: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Utklasset spesialistene

Han vant riktignok i de samme løypene som purung senior i 2017, men karrieren som distanseløper har vært variabel etter det.

Nå er imidlertid den gjennomtrente trønderen kruttsterk og svært solid, på vei mot å bli den komplette skiløper.

For seieren på 15 kilometer klassisk intervallstart under andre dag av Mini-Touren i Ruka viste oss to ting:

Klæbo har karakter. Fredag tapte han en sprint på oppløpet etter 16 strake seire. Men Klæbo reiste seg dagen etter og leverte en av sine råeste prestasjoner i karrieren. Da er du en vinner.

Klæbo virker meget godt trent. Finske Iivo Niskanen og russiske Aleksandr Bolsjunov gikk «all-in» for å vinne sin spesialdistanse i åpningshelgen, men begge var sjanseløse mot nordmannen.

Tidsdifferansen er én ting. 15 sekunder til toer Aleksej Tsjervotkin, 18 ned til Bolsjunov og 21 ned til Niskanen, er mye.

Men det var gjennomføringen i det kuperte løypene rundt Ruka skistadion som imponerte mest. Han traff på teknikkvalget ut fra det varierende terrenget. Han disponerte løpet til toppkarakter.

Klæbo tok ikke alt i et jafs. Ledelsen ved første passering økte med noen sekunder helt til mål. Litt her og litt der endte med en kontrollert og sterk seier.

Dessuten hadde han ingen fordel av å ligge i rygg på noen. Fordi Klæbo gikk forbi alle.

Johannes Høsflot Klæbo tapte spurten under sprinten fredag, men revansjerte seg med seier dagen etter. Foto: EMMI KORHONEN, REUTERS

Johannes Høsflot Klæbo var svært fornøyd med seieren på 15 kilometer klassisk i Ruka. Foto: TOMI HÄNNINEN, BILDBYRÅN

Ekstremt «koronaregime»

Det sies at skiløperen er bedre trent enn noensinne. Og at han har gjort alt riktig etter at koronapandemien lammet både idretten og resten av verden i mars.

«Den som takler koronaen best, blir den beste skiløperen neste vinter», tenkte Klæbo.

Situasjonen var ny for alle. De siste åtte månedene har vært preget av usikkerhet, også for Klæbo. Det har ikke vært like lett å planlegge som tidligere.

Men han er den skiløperen som har tatt mest hensyn til at livet er snudd på hodet for de fleste av oss.

I Klæbos ekstreme «korona-regime» har for eksempel ikke samboeren fått lov å gå på skolen i frykt for smitte.

Han har i stor grad droppet fysioterapi av samme grunn.

Han kjørte bil i 14 timer til Sandnes for å gå rulleskirenn i sommer, i motsetning til mange av lagkameratene som tok fly.

Som eneste utøver møtte han ikke journalistene under mediedagen på Beitostølen. Trønderne gjorde intervjuene på telefon.

Klæbo tok tøffe grep. Men bestemte seg samtidig for å være offensiv i hodet, ikke la den nye situasjonen ta kontroll. Han brukte mye tid på mental jobbing.

Med et balansert forhold til uvissheten, tenkte Klæbo at det ville gå bra.

Selv om det er tidlig i sesongen, så ser det unektelig lyst ut. Det går bra for verdens beste langrennsløper.

Fra allround til sprint

Det har også overgangen fra allroundlandslaget til sprintlandslaget gjort. Han trener like mye som tidligere, han har gjort noen justeringer i innholdet, men ingen ekstreme endringer.

Det er yngre utøvere på sprintlandslaget som Klæbo helt tydelig har en god kjemi med.

Klæbo trives i miljøet i sprinttrener Arild Monsens gruppe, og akkurat det er en viktig faktor i en prestasjonsgruppe.

Du kan være gjennomtrent og sterk mentalt, men den ene prosenten forbedring du henter ved trivsel er undervurdert.

Nå leder Klæbo med et halvt minutt på konkurrentene før den avsluttende jaktstarten i Mini-Touren i Ruka.

De skal gå fort for å hente inn Klæbo.