Svensk kommentator mener Johaugs taktiske spill er gjennomskuet

Therese Johaug (31) var helt suveren i verdenscupstarten i Ruka. Hun har gjort sitt for å lempe presset over på svenskerivalene Frida Karlsson (21) og Ebba Andersson (23). Men nå er hun gjennomskuet, mener Sveriges mest profilerte langrennskommentator.

REFS UANSETT: Therese Johaug mener det blir oppslag uansett hva hun sier, men Expressens kommentator mener hun er gjennomskuet. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

12 minutter siden

«Kanskje trodde noen at maktskiftet allerede var her?» spør Tomas Pettersson i Expressen og svarer at det kan ha å gjøre med at man kan ha hørt for mye på Therese Johaug. Johaug mener hun får refs uansett hva hun sier.

««Norskan» er ikke bare en fenomenal skiløper. Hun er minst like fenomenal på det mentale spilllet», skriver Pettersson.

Han mener Johaug har sendt ut en «tostegsrakett» mot det svenske laget.

1) Johaug sa i et intervju med Expressen at hun er i en alder der man ikke tar store steg, mens situasjonen er motsatt for Frida Karlsson och Ebba Andersson. Johaug mente at de to «kommer til å være veldig sterke.»

2) I november sa Johaug til Dagbladet: – Nå får jeg legge litt press over på Frida. Derfor sier jeg det nå: Frida vinner i Kuusamo (Ruka ligger i Kuusamo).

Fasiten: Johaug vant åpningsrennet på 10 kilometer klassisk, 21,8 sekunder foran Frida Karlsson, med Ebba Andersson like bak på tredjeplass.

«Vi leste. Vi undret. Vi begynte å drømme om at maktskiftet allerede var på gang», skriver Pettersson.

Han mener det ikke er første gangen Johaug spiller «dette spillet», og viser til VM i Seefeld i fjor der Johaug på forhånd sa at hun var fornøyd med en individuell medalje, etter å ha dominert stort foran mesterskapet.

«Det var selvsagt bare et mindgame signert Therese Johaug. Nå har hun gjort det igjen – og egentlig er det bare å gratulere og takke Johaug for denne oppvisningen også».

Pettersson mener Johaug hevet interessen foran premieren, men at alle nå bør ha lært, at Johaug er gjennomskuet.

Pettersson spurte hvorfor «Johaug lyver» foran Seefeld-VM, et spørsmål som fikk Johaug til å reagere på denne måten:

– I fjor fikk jeg refs for at jeg ikke hadde trua. Da tenkte jeg at i år kan hun (Karlsson) få ta det presset, sier Johaug til VG på digital pressekonferanse via Teams.

Petterson gir Johaug ros for å ha ført presset over på Karlsson og Andersson, men sier at hun ble avslørt av den overlegne seieren i sesongens første distanserenn.

– Er det slik at du får refs uansett hva de sier? spør VG.

– Ja, det er litt sånn. De vinkler jo den retningen de vil, sier Johaug før hun ler godt - etter å ha løst noen tekniske utfordringer.

Svenskene har bitt på agnet. Linn Svahn sa før sesongstart at «ingen kom til å matche» det Andersson gjorde på svenskenes sesongåpning. Therese Johaug svarte på sin side med å utklasse alle og vant med 22 sekunder foran nærmeste svenske.

Tomas Pettersson ønsker ikke å utdype Johaug-kritikken overfor VG.

– Det var ekstra godt å ta den svenskeduellen, da! Spesielt når noen i svenskeleiren har pratet litt. Da er det deilig å slå hardt tilbake, sa Johaug til NRK etter målgang.

– Ble du trigget av meldingene fra svenskene?

– Ja. Jeg tenkte at jeg skal gjøre alt jeg kan for å stå øverst og vise hvem som er best, fortsetter Johaug overfor statskanalen.

Hun måtte også svare på spørsmål om hvorfor hun ropte om å få fri bane bak Ebba Andersson - uten å gå forbi.

Det endte med at hun beklaget seg overfor sin svenske rival.