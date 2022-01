Vilde Nilsen tok Norges første gull i para-VM

LILLEHAMMER (VG) Tromsøs stolthet Vilde Nilsen (21) utklasset konkurrentene og tok Norges første gull i para-VM på Lillehammer.

GULL-JENTE: Vilde Nilsen i aksjon på Lillehammer torsdag.

Hun innfridde dermed de skyhøye forventningene. Vilde Nilsen er også et av de største norske håpene til Paralympics i Kina senere i vinter.

Onsdag fylte hun 21 år, men hun hadde tydeligvis holdt igjen på feiringen, for allerede halvveis hadde hun knust de nærmeste konkurrentene med nesten ett minutt. Rennet pågår fortsatt.

«Gyda» skapte ekstra utfordringer for smører Geir Tufte i det varme været på Birkebeineren skistadion, men Vilde Nilsen hadde ski som gjorde det morsomt å gå.

– Ambisjonen har vært å kjempe om i hvert fall en gullmedalje, så får resten være en bonus, sier Vilde Nilsen beskjedent.

– Klassisk 10 kilometer passer meg bra. Sammen med sprinten er nok det mine beste øvelser her på Lillehammer.

– Det har vært ekstremt tungt. Dessuten var det nytt å gå i «sommertemperatur». Jeg trodde jeg skulle koke over, smiler hun etter målpassering.

Selv om enkelte av de fremste konkurrentene hadde valgt å droppe tur til Norge av frykt for Paralympics, skal det mye til at noen hadde slått Vilde Nilsen torsdag.

Hun er altså fra Kvaløysletta og Tromsø, men har de siste årene bodd nettopp på Lillehammer.

– Er dette VM bare en mellomstasjon på vei til Paralympics?

– Det er ekstremt stort med VM på hjemmebane, spesielt når du bor og trener her hver dag. Her får jeg en veldig fin målestokk på hvor jeg ligger før Paralympics.

På Lillehammer er det ingen problemer å finne treningspartnere, hvis hun ønsker sparring.

– Hjemme i Tromsø gikk jeg mange renn sammen med funksjonsfriske. Jeg liker å sammenligne meg mot funksjonsfriske.

Vilde Nilsen var en ivrig skiløper som liten. Sykdommen kom snikende i 2009 da Vilde var åtte år. Hun fikk en sjelden sykdom som har påvirket bevegeligheten og musklene i venstrebenet. Derimot har hun to sterke armer.

I 2019 tok hun fire gull i para-VM, så dette var hennes femte VM-gull. Hun har tatt store steg siden den gang:

– Det har skjedd mye. Teknikken har blitt ganske mye bedre, utholdenheten også. Man blir en klokere idrettsutøver når får flere år på seg, både når det gjelder tekniske og taktiske valg. Du lærer deg å disponere bedre.

– Gjelder det para-ski generelt?

– Ja, det er utvikling hele tiden. Jo flere deltakere, jo tøffere konkurranse. Om de samme som jeg gikk mot for tre-fire år siden hadde vært i samme form i dag, hadde jeg slått dem kraftig. Men alle i min klasse har tatt steg. Nivået er blitt høyere. Det er vanskeligere å ta gull.

Et stadig tilbakevendende tema blant handikapidrettsutøvere, er «klassifiseringen», altså hvilken klasse den enkelte utøver blir plassert i - ut fra sin funksjonsnedsettelse.

– Det skal mye til for at alt rettferdig for alle, for det er så mange forskjellig handikap, sier Vilde Nilsen.

– Jeg synes det er ganske greit i min klasse. Jeg prøver ikke å henge meg så mye opp i prosentene, men i stedet ta ut mitt potensial. Det er ikke så mye jeg får gjort med prosentene.

Etter VM i 2019 ble hun flyttet ett prosentpoeng - fra 96 til 97. Det betyr at hun må gå litt fortere i forhold til konkurrentene enn før.

PS: Para-VM på Lillehammer og i Hafjell er tidenes første felles VM for alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. Torsdagens utfor måtte utsettes til fredag.