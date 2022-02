Hegstad Krüger i OL: – Har hatt mareritt om CT-verdier

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Simen Hegstad Krüger (28) kan knapt tro det. Etter skrekkoppladningen til OL, er han på plass i Kina og står trolig snart på startstreken.

HER ER HAN: Simen Hegstad Krüger har hatt mareritt, men drømmer om en opptur i OL.

14. feb. 2022 07:35 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er jo egentlig helt fantastisk. Jeg hadde ikke helt troa på at jeg skulle komme hit, men jeg hadde jo hele tiden håpet. Det er veldig deilig å endelig være på plass. Har kommet meg trygt gjennom de første testene her i Kina som jeg har vært litt nervøs for. Det er deilig, smiler Hegstad Krüger bak munnbindet.

– Hvordan var det å ta testen på flyplassen og de timene etter der? Var du nervøs?

– Det er klart. Selv om jeg hadde de fire negative før jeg dro, så er det mange som har slått ut når de har kommet til Kina. Jeg var litt nervøs, men prøvde å ikke tenke så mye på det. Man blir gæren av alle disse CT-verdiene, og har hatt mareritt om CT-verdier og sånt. Prøver å bare ikke tenke på det. Veldig godt å ha de testene gjennomført. Nå håper jeg at jeg bare kan senke skuldrene på det punktet, og forberede meg på skirenn, forteller han.

OL-HÅP: Krüger tester OL-løypene i strålende solskinn.

28-åringen er hentet til OL som Norges kanskje største gullhåp på femmila, som avslutter årets olympiske leker. Krüger er av mange beskrevet som den norske løperen som takler høyden og tynn luft best av de mannlige landslagsutøverne.

Selv er han usikker på hvordan han vil takle det.

– Det er jo egentlig umulig å være sikker på det. Nå har jeg hatt en hardøkt, og det kjentes greit. Jeg håper at formen er bra, men det er klart at om man er i alt annet enn toppform, vil man bli hektet av. Så tøffe løyper er det. Jeg må være hundre prosent, og jeg føler jeg begynner å nærme meg det, forteller han.

Hegstad Krüger fikk sitt store gjennombrudd for fire år siden, hvor han tok to OL-gull og ett sølv.

– Hvor koko blir man i hodet av først den beskjeden du får, så får du ti dager alene, så i tillegg den usikkerheten med de testene og hvordan de vil slå ut her?

– Det har vært litt opp og ned i hvordan ting har vært. Fra å føle at det har vært helt håpløst, til å være ganske optimistisk. Det har svingt litt, men alt i alt synes jeg at jeg har taklet perioden veldig bra. Synes dagene egentlig gikk veldig fort. Fikk syklet litt innpå rommet der og fikk holdt det i gang etter hvert. Hadde en tre-fire dager hvor jeg var lett forkjølet føltes det ut som, hvor jeg ville trent. Etter det så fikk jeg sveiva i gang. Hadde omtrent en uke ute av karantene i Italia, hvor jeg fikk trent så og si normalt. Jeg føler at kroppen er i ganske normal gjenge igjen, sier OL-håpet.

Saken oppdateres.