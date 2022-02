Johaug i tårer om avdød støttespiller: – Ville gå for ham

ZHANGJIAKOU/OSLO (VG) Therese Johaug (33) sørget for en norsk drømmestart i OL da hun knuste konkurrentene under OLs første medaljeøvelse.

5. feb. 2022 09:29 Sist oppdatert nå nettopp

12 år etter at hun var med på det norske stafettlaget som tok OL-gull i 2010, kunne Therese Johaug lørdag juble for sitt andre OL-gull – og det første individuelle OL-gullet i karrieren.

Etter målgang trillet tårene for Johaug, og til VG åpnet hun om hvor mye Torbjørn Johannson har betydd for henne. Johannson døde tidligere denne uken.

– Han har betydd utrolig mye. Han har støttet meg i 15 år, spesielt i de årene jeg var utestengt. Da han sto han der med ryggen rak og støttet meg gjennom de tøffe årene. Jeg ville gå for ham i dag. Like mye som jeg gikk for meg selv, sier Johaug til VG.

NÆR STØTTESPILLER: Therese Johaug og Torbjørn Johannson (høyre) hadde et tett forhold.

Det første individuelle OL-gullet hadde også stor betydning for Johaug selv.

– Dette betyr vanvittig mye. Det er dette jeg har trent for i mange, mange år. Det har vært en drøm siden jeg var ei lita jente. I dag kunne jeg krysse mållinjene og vite at jeg er olympisk mester. Det er stort, sier Johaug.

– Jeg hadde ikke klart dette uten alle støttespillerne rundt meg. Jeg har bortprioritert de rundt meg veldig de siste årene for å nå dette målet. Jeg har vært egoistisk. Da er dette ekstra stort, sier Johaug.

Therese Johaug tok kommando fra start og inn til skibyttet kom Johaug noen få sekunder foran den finske duoen Kerttu Niskanen og Krista Pärmäkoski og svenske Frida Karlsson.

Johaug gikk hardt ut på skøytedelen, og den lille luken hun hadde ved skibyttet, vokste seg større og større. Med fem kilometer igjen hadde hun 26 sekunder ned til Karlsson, og Johaug hadde full kontroll på seieren i siste del av rennet.

Natalja Neprjajeva ble nummer to, 30,2 sekunder bak Johaug. Teresa Stadlober gikk inn til bronse, mens det svenske håpet Frida Karlsson endte på femteplass.

Seiersmarginen er den klart største på øvelsen i OL. Tidligere var Marit Bjørgens seier i 2010, 8,9 sekunder foran Anna Haag, seieren med størst margin.

fullskjerm neste SEIER: Therese Johaug hadde god tid til å juble inne på oppløpet. 1 av 5 Foto: Bjørn Steinar Delebekk / VG

Etter at Johaug ikke fikk være med i OL i Pyeongchang i 2018 på grunn av dopingdommen hun sonte, har Johaug hatt vinterens OL som en stor motivasjonsfaktor for satsingen – det som etter planen blir hennes siste OL.

Fellesstart med skibytte ble gått i mesterskap for første gang i VM 2003. Da var det Kristina Smigun som tok gullet, og de første årene var det ingen stor norsk suksess på øvelsen. Det første gullet kom på sjette forsøk, da Marit Bjørgen tok OL-gull på distansen i 2010.

Siden har det også blitt stor suksess for de norske kvinnene på øvelsen. Bjørgen fulgte opp med VM-gull i 2011, 2013 og 2017, samt OL-gull i 2014. Therese Johaug vant øvelsen under VM i 2015, 2019 og 2021, og den eneste ikke-norske seieren de siste 12 årene var det Charlotte Kalla som tok under OL i 2018.

Den svenske yndlingen vant da foran Bjørgen, og Kalla var igjen med på det svenske laget i lørdagens renn.

fullskjerm neste 2010: Therese Johaug ble nummer seks på 15 kilometer fellesstart med skibytte i OL i 2010, men kunne juble for gullet til lagvenninnen Marit Bjørgen. 1 av 2 Foto: JAVIER SORIANO / AFP

Der var ikke Bjørgen, men Therese Johaug sto i spissen for det norske laget med «kun» tre utøvere etter coronasmitten til Heidi Weng og Anne Kjersti Kalvå.

De antatt sterkeste utfordrerne var den svenske duoen Frida Karlsson og Ebba Andersson og russiske Natalja Neprjajeva, og det ble tidlig klart at Johaug var den eneste norske utøveren som ville være med i tetkampen. Etter å ha sprengt feltet i klassiskdelen, rykket Johaug for alvor fra etter skibyttet og gikk inn til et suverent OL-gull.

Johaug skal etter planen også gå 10 kilometer, 30 kilometer og stafetten i OL.