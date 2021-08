Norges stjerneskudd: – Når jeg har det vondt, tenker jeg bare fremover

Helene Marie Fossesholm er blitt kalt Therese Johaugs tronarving. I årets sesong har hun stor tro på å kvalifisere seg til sitt første OL.

Helene Marie Fossesholm har tro på seg selv. I år konkurrerer hun om én av fire plasser i Beijing-OL 2022.

6 minutter siden

Sommerferien for en skiløper er ikke bare sol og bading. Det er også time etter time med trening. Særlig inn i en sesong hvor OL i Beijing 2022 blir den store gulroten.

20 år gamle Helene Marie Fossesholm kom inn i det norske langrennslandslaget som en bombe. I sitt aller første senior-VM i vinter, gikk hun ankeretappen på 4x5 kilometer stafett og tok gull sammen med Tiril Udnes Weng, Heidi Weng og Therese Johaug.

I sommer har hun lagt ned jobben som trengs for å være med å kjempe i den kommende langrennssesongen, for å sikre seg en av de fire gjeve plassene i OL.

Fossesholm er sikker i sin sak:

– OL skal jeg gå. Formen er der den skal være, forteller hun.

– Ligger i bakhodet hele tiden

Når det gjelder treningen har ikke den unge skiløperen planlagt å gjøre noe annerledes for å lykkes, bare fordi det er OL-sesong. Hun innrømmer at mesterskapet ligger i bakhodet nesten hele tiden.

– Treningen blir den samme som den alltid har vært. Jeg har funnet et opplegg som fungerer for meg. Da nytter det ikke å sammenligne seg med noen andre. Jeg prøver å ikke tenke altfor mye på OL. Man må ha det i hodet på trening. Utenfor må jeg kunne koble av, hvis ikke blir det for mye, sier hun.

Selv om det er mange om beinet i det norske landslaget som kan kvalifisere seg til OL, er hun svært motivert til å skulle klare det selv.

– Det er målet der fremme, og kommer jeg dit vil jeg også gå fort. Jeg kommer ikke til å reise ned bare for å være med, forteller hun.

Blinkfestivalen i Sandnes tidligere i august markerte startskuddet for langrennssesongen. Der fikk utøverne svar på hvordan opptreningen i vår og sommer ville slå ut i konkurranser. For Fossesholm føltes kroppen god. Jevnt over plasserte hun seg i toppsjiktet i alle av festivalens konkurranser, bortsett fra sprinten.

I bakkene i første løp under Lysebotn Opp innrømmet hun at det var forferdelig å komme seg til toppen. Da hjalp det å tenke på følelsen etter målstreken.

– Jo fortere man går, jo fortere kommer man frem. Når jeg har det vondt, så tenker jeg bare fremover og hvordan jeg kan bli en bedre skiløper, forteller hun etter å ha kommet i mål som nummer fem.

Heidi Weng, Therese Johaug, Tiril Udnes Weng og Helene Marie Fossesholm da de vant VM-stafetten i Oberstdorf i februar 2021.

Trening, trening og litt avkobling

Det hører en toppidrettsutøver til å legge ned hundrevis av treningstimer i året. Man hører dem stadig vekk snakke om arbeidet som er lagt ned, motivasjonen til å gå fort på ski og målene som skal nås.

Men 20-åringen vet at mellom all treningen er det viktig å kunne koble av.

– Du må kunne ta deg fri. Det er ikke alltid bare den jobben du legger ned på trening som er viktig. Å gjøre en god jobb på ski står som regel i hodet på deg hele tiden, så det er viktig med annet påfyll.

For å få et avbrekk fra å tenke på OL og få bort fokuset fra treningen syntes hun det er fint å kunne slappe av eller finne på ting med vennene.

– Det viktigste for meg er å kunne være sosial og å ha et liv utenfor treningen.

Hun tror også det å ha et sosial liv når hun ikke trener, er viktig for å prestere godt i sporet.

– Hvis jeg ikke har det bra, kan jeg like godt bare drite i å trene. Trening skal være moro. Er det ikke moro, er det heller ikke motiverende.