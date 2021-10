Christiane møtte ski-toppene: – Jeg tenkte at «jeg er for stor»

Christiane Honerud Olsen (27) gjorde stort inntrykk på toppene i langrenns-Norge da hun søndag fikk fortelle sin historie om hvordan skigleden ble til spiseforstyrrelser.

FORTALTE: Christiane Honerud Olsen fortalte lederne i norsk langrenn om spiseforstyrrelser.

18. okt. 2021 11:07 Sist oppdatert 19 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

For to uker siden sto Mjøndalen-kvinnen fram i VG med sin historie om å være et skitalent, få en spiseforstyrrelse og legge opp som 17-åring.

Søndag holdt hun foredrag for toppene i langrenns-Norge, som har sitt høstmøte denne helgen.

Der gikk debatten om løypeprofiler og løypelengder - særlig for jenter/kvinner.

– Vi er verdens beste langrennsnasjon, men er vi det på livsmestring, spurte Christiane Honerud Olsen ski-toppene.

– Det må være lov til å ha en kritisk tenkning rundt dette, fortsatte 27-åringen, som også tok opp temaet «idealkroppen»:

– Utøverne vet hva som er idealkroppen. Det er ingen hemmelighet. Jeg visste det da jeg var 15–16–17 år. Jeg tenkte at «jeg er for stor». Hvert eneste skirenn visste jeg at jeg ikke kunne prestere - men kanskje komme på en noenlunde plassering.

– Vi jentene visste også at når vi så løypeprofilen, så visste vi på forhånd hvem som kom til å gjøre det bra i det rennet.

Christiane Honerud Olsen snakket også om hvor viktig det er å ha trygge voksenpersoner rundt seg når en er skiløper i tenårene.

– Det kan være en forutsetning for å fange opp spiseforstyrrelser, sa 27-åringen, som også foreslo at langrenn kunne satse mer på korte sprinter - 100 og 200 meter - for annerledes kropper enn dem som vinner de lengre løpene.

– Det er privilegium å være her og bli hørt om de tingene som jeg brenner for, sier Christiane Honerud Olsen til VG.

– Det å få lov til å snakke her med mange som har påvirkning på hvordan langrenn kan utvikle seg, har mening.

Blant tilhørerne var lederen langrennskomiteen i FIS, Vegard Ulvang og langrennssjefen i Norges Skiforbund, Espen Bjervig.

Pappa Geir Olsen var med i VG-reportasjen og fortalte også på søndagens møte om sine tanker for hvordan langrenn skal utvikle seg i fremtiden.

– Det skal være gøy, understreket han.

– Det er en seier at vi tar denne diskusjonen her. Sprinten er for lang og for tung, fastslo pappa Olsen.

Det var lederen i langrennskomiteen i Buskerud skikrets, Gabriel Johannessen, som hadde tatt initiativet til at Chrstiane Honerud Olsen og pappa Geir skulle fortelle sin historie til ski-toppene - på samme måte som de gjorde til VG. Professor Jostein Hallén fortalte om forskning rundt fordelen ved å være lett i utholdenhetsidrett.