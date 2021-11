Iversen skapte reaksjoner i hjembygda: Nå dropper han planene

Ordføreren applauderer skistjernens valg.

Verdensmester Emil Iversen dropper planene om hytte på Sjusjøen.

BEITOSTØLEN: Før jul i fjor uttalte Iversen til Adresseavisen at han vurderte hyttekjøp på Sjusjøen.

– Jeg ser på mulighetene for å kjøpe ei hyttetomt, slik at jeg kan sette opp ei hytte her. Det er ikke gode nok snøforhold hjemme i Trøndelag. Det er egentlig litt krise og frustrerende, sa Iversen den gangen.