Iversens brutale Tønseth-dom: Tror OL glapp etter første renn

BEITOSTØLEN (VG) Didrik Tønseth (30) brukte nesten ett minutt mer enn Emil Iversen (30) på 15 kilometeren i sesongåpningen. Dermed tar Iversen mer eller mindre livet at OL-drømmen til Tønseth.

LANGT BAK: Didrik Tønseth ble nummer ni på 15 kilometer klassisk under den nasjonale langrennsåpningen.

Nå nettopp

Tønseth ble vraket fra landslaget i vår. Han har siden satset på egen hånd. Lørdag ble han nummer ni på 15 kilometer klassisk som er OL-distanse. Han var ett minutt og 13 sekunder bak Holund som vant foran Emil Iversen, som håpet at trønderkompisen skulle levere.

– Under pari. Dessverre. Jeg hadde troen. Jeg vet Didrik har gjort alt i sin makt for å prøve og få det til, sier Iversen i pressesonen etter rennet.

Adresseavisen spør hva Iversen tror om OL-plass for Tønseth nå.

– Den er vel over allerede. Ikke langt ifra. Det er tøft å komme seg dit utenfor landslaget, sier Iversen.

PALLEN: Emil Iversen (t.v.) ble nummer to på 15-kilometeren som Hans Christer Holund vant. Håvard Moseby ble nummer tre.

Tønseth gikk på stafettlaget som tok OL-gull i Pyeongchang for snart fire år siden. Iversen er regjerende verdensmester på femmil. Han syns synd på Tønseth som fikk en dårlig start. Han mener trønderen er langt unna en plass i verdenscupåpningen i Ruka neste helg.

– Det er for dårlig. Et greit skirenn, men langt under pari med tanke på hva han må levere, sier Iversen til VG.

Tønseth var naturligvis veldig skuffet lørdag ettermiddag.

– Det var min sjanse i dag, og den sjansen klarte ikke jeg å ta, sa Tønseth til Adressa etter løpet.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum vil ikke ta fra Tønseth alt OL-håp etter bare et skirenn.

– Det gjør ikke sjansen for Ruka enklere. Det var litt nesten-løp. Han går jevnt, men bitte litt for sent hele veien, sier Nossum til VG.

Røthe i villrede

Mens Holund og Iversen kunne glede seg over en sesongstart på pallen sammen med overraskelsen Håvard Moseby, så måtte Sjur Røthe bryte.

– Kroppen fungerer ikke. Det var ingen god følelse. Jeg må finne ut hva det er. Det var ikke kjekt å gå skirenn, sier Røthe til VG.

– Bekymret?

– Jeg må ærlig innrømme jeg er litt i villrede nå. Jeg vet ikke helt hva det er, svarer Røthe.

Lørdagens vinner Hans Christer Holund legger ikke mye vekt på resultatene i åpningsrennene.

– Generelt sett er ikke dette de viktigste rennene, men det er viktig å komme godt i gang. Men det viser seg år etter år at man trenger en gjennomkjøring. Det første rennet er alltid litt bingo, sier Holund.