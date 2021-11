Therese Johaug: – Jeg forsvarer Ingvild

BEITOSTØLEN (VG) Therese Johaug (33) sier det betyr mye for henne at Ingvild Flugstad Østberg (30) er tilbake i verdenscupen i langrenn.

Johaug holdt torsdag ettermiddag pressekonferanse foran helgens langrennsåpning på Beitostølen.

Ingvild Flugstad Østberg har ikke gått skirenn siden mars 2020 grunnet manglende helseattest. Nå er hun klarert for verdenscuprenn igjen. Hun dropper Beitostølen i helgen, men skal gå verdenscup i Ruka neste helg.

– Ingvild betyr enormt mye for meg. Hun er raus, omsorgsfull og morsom og gjør at hverdagen og livet mitt er fint, sier Johaug.

VINTERKLAR: Therese Johaug fotografert på Beitostølen torsdag.

– Jeg har savnet henne veldig mye. Vi har hengt mye sammen, trent mye sammen. Det har vært uvant at vi ikke har hatt med henne, men en venner seg til det. Likevel er det veldig gledelig å ha henne med i gjengen igjen og at hun skal til Ruka, sier Johaug - og viser at til at begge skal gå verdenscup i Finland neste helg.

På spørsmål om kritikken mot at Ingvild Flugstad Østberg er tatt ut til verdenscupen uten å ha hatt resultater, svarer venninnen:

– Jeg har stor forståelse for at det er ulike meninger rundt dette. Alle har sine argumenter for og imot, men jeg forsvarer Ingvild og skiforbundet. Ingvild har levert fantastiske resultater i en årrekke, brakt pallplasser og medaljer til Norge. Jenta har ikke ligget på sofaen i halvannet år. Hun har trent og forberedt seg hver eneste dag på at kan gå skirenn. Det ser også Skiforbundet, og fysiske tester viser at hun holder et greit nivå. Og nå er det OL og internasjonale resultater som teller.

– Min mening er at hun absolutt fortjener den plassen.

GODE BUSSER: Therese Johaug (t.v.) og Ingvild Flugstad Østberg.

– Ingvild hadde aldri dratt i Ruka om hun hadde følt at hun var i «rævva» form.

Om hvordan vennskapet med Ingvild Flugstad Østberg har utviklet seg gjennom motgangen, sier Johaug:

– Det er utrolig fint at vi kan støtte hverandre i medgang og motgang. Det viser at vi virkelig er der som venninne og lagvenninne. Det gjør godt å bli verdsatt og sett både i motgang og når du tar et VM-gull. At venninner gleder seg over resultatene som blir prestert. Vi kan utveksle mye erfaring i veien videre. Det er ekstra gledelig at Ingvild endelig er i medgang igjen.

– Therese har vært der for meg hele tiden. Hun var ute av det først og har kommet med sine erfaringer om hvordan det er å ikke få være med og jobbe mot det du helst vil, sier Ingvild Flugstad Østberg til VG.

– Noen ganger er hjertet på en tekstmelding nok. Andre ganger kan vi snakke sammen. Det er ganske normale ting som andre venner gjør. Vennskapet med Therese har vært viktig, fortsetter ski-esset.

– Corona gjorde at vi måtte holde avstand en periode, men når vi er sammen, så er vi sammen hjemme hos hverandre eller går ut og spiser middag. Det er de vanlige tingene.

Om Johaugs evne til å snu de «kjipe» dagene, svarer Østberg:

– En ting er humøret og stå-på-viljen hennes - som gir positiv energi. Den er viktig i sånn fase. Minst like viktig er omsorgsdelen og blandingen av å vise forståelse og vet at man har det dritkjipt. På de tingene der. hun er helt rå.

Johaug forteller på pressekonferansen at hun holder seg til planen om å droppe Tour de Ski og heller prioriterer høydeopphold.

– Jeg skal oppholde meg i høyden gjennom julen og fram 27. eller 28. desember. Så drar jeg hjem og er hjemme til 9. januar. Jeg føler at jeg trenger et avbrekk hjemme for å være mentalt forberedt til OL for å yte mitt beste. Jeg må være mentalt forberedt og på hugget til OL.