Langrenn Hopp Ønsker mistillitsforslag mot Røste og skistyret: – Dramatisk Langrennskomiteen i Akershus frykter for konsekvensene av den pågående konflikten. Nå vil de selv ta tak i saken. Skipresident Erik Røste møtte ikke opp på høstmøtet i langrenn denne uka. Han prioriterte å være til stede på et ekstraordinære idrettstinget i stedet for. 17 minutter siden – Trykker vi på knappen nå, blir det dramatisk. Det vil føre til furore i skiidretten. Det sier Dag Helland-Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus skikrets, til Adresseavisen. I et møte hans komité hadde 13. oktober, ble det enstemmig vedtatt at de vil stille mistillitsforslag mot sittende skistyret. Bakgrunnen er den betente konflikten mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund. Nederst i saken kan du lese hva skipresident Erik Røste svarer på komitélederens uttalelser og ønsket om å stille mistillitsforslag. NRK omtalte saken først. 17. august avslørte TV 2 Norges Skiforbunds beslutning om å avslutte Clas Brede Bråthens kontrakt som hoppsjef. Hans nåværende kontrakt løper ut i april 2022. – Noen bør ta tak i det Etter at hoppkomiteens beslutning om å ikke forlenge ble kjent, varslet Bråthen at han vil saksøke skiforbundet og kreve fast ansettelse. I slutten av september leverte Bråthen stevning til Oslo tingrett der han blant annet krever fast ansettelse. Toppledelsen i NSF har omtalt hoppsjefens atferd og kommunikasjonsform som uakseptabel. Denne uka var Bråthen og Norges Skiforbund i et drøftelsesmøte. Torsdag skal de ha nye samtaler. Et drøftelsesmøte kan være første steg mot oppsigelse eller avskjedigelse. Onsdag skal kretsstyret i Akershus behandle saken. Da blir det avgjort om skikretsen stiller mistillitsforslag eller ikke. – Bakgrunnen er at denne situasjonen har eskalert og påvirker langrennsmiljøet. Jeg blir ringt opp av klubber og folk som mener noen bør ta tak i det, sier Helland-Hansen. – Verre og verre Tidligere i høst sendte Akershus skikrets et brev til skiforbundet om hvordan denne saken påvirker omdømmet til NSF negativt og bidrar til at frivillige og sponsorer trekker seg. Svaret fra NSF imponerte ikke dem. – Vi opplever at svaret vi fikk ikke ga oss noen gode svar. Vi opplever at de ikke evner å ta tak i situasjonen. Konsekvensene av denne konflikten blir bare verre og verre og nå må eierne ta tak. Det er medlemmene våre som er eierne. Medlemmene våre reagerer kraftig på saken og ønsker at vi tar tak i det. De har bedt oss om å stille mistillitsforslag. – Vi får informasjonen gjennom avisene og sosiale medier. Det har nesten ikke kommet noe informasjon fra skistyret. Vi trenger den informasjonen før vi kan stille et mistillitsforslag. Det er viktig at den ene parten som ikke har uttalt seg ennå, faktisk prater. – Må tørre å ta diskusjonen Komitélederen er også skuffet over at verken skipresident Erik Røste eller noen andre i skistyret prioriterte å delta på høstmøtet i langrenn som pågår denne helga. – Nok en gang velger de å ikke være ledere. De bare stikker hodet i sanden. Det i seg selv er god nok grunn til å stille mistillitsforslag, sier han. Røste prioriterte å være til stede på et ekstraordinære idrettstinget i stedet for høstmøtet i langrenn denne helga. Dag Helland-Hansen, leder for langrennskomiteen i Akershus skikrets, sier han blir kontaktet av klubb og personer som mener noen må ta tak i hoppkonflikten. Nå ønsker langrennskomiteen å stille mistillitsforslag mot skistyret. – Hva tror du sjansen er for at kretsstyret i Akershus er enige med langrennskomiteen? – Det vet jeg ikke og jeg ønsker ikke å kommentere det. Men det var unison enighet om å sende brev for én måned siden. Vi må tørre å ta diskusjonen. Det er viktig. Hvis ikke blir vondt til verre. Les også Hoppstjernen kritisk – overrasket over at trønderstøtte ble lekket – Tar saken til et nytt nivå Adresseavisens sportskommentator Birger Løfaldli er tilstede i Oslo under helgas høstmøte i langrenn. Slik reagerer han på at Akershus varsler mistillitsforslag: – Dette er dramatisk og tar saken til et nytt nivå. Utspillet fra Akershus viser hvordan konflikten mellom toppledelsen og Bråthen påvirker hele norsk skiidrett, også grasrota. Nok en gang er det stor grunn til å stille spørsmål rundt håndteringen av en kontroversiell sak fra ledelsen i skiforbundet, slik det var med Northug-konfliktene, dopingsakene og astmadebatten. Toppledelsen var ønsket da langrennslederne fra alle landets kretser var samlet i Oslo denne helga. Ingen møtte opp. Det tror jeg var lite smart.

Slik svarer skipresidenten

Skipresident Erik Røste er blitt konfrontert med Helland-Hansens uttalelser og at langrennskomiteen i Akershus ønsker å stille mistillitsforslag.

Dette svarer Røste til Adresseavisen:

– Denne saken er en stor belastning for hele organisasjonen og vi har stor forståelse for frustrasjonen i Ski-Norge. Det er ingen tvil om at den negative oppmerksomheten den får i media og sosiale medier, gjør tillitsvalgte urolige. Det viktigste nå er at saken så raskt det lar seg gjøre får en avklaring. Det ble som kjent gjennomført drøftingsmøte tidligere denne uka og dialogen fortsetter kommende uke.

– Kretslederne er løpende orientert om det som skjer når det gjelder håndteringen av denne vanskelige personalsaken og kommende uke er det planlagt flere møter for å informere ski-Norge. Vårt fokus er å finne en løsning, men selvsagt lytter vi til de tilbakemeldingene vi får fra egen organisasjon.