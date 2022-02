Vancouver 2010: Therese Johaug tar ingen individuelle medaljer. Sotsji 2014: Bronsemedalje på 10 km klassisk. Pyenongchang 2018: Utestengt på grunn av dopingdom. Beijing 2022: Skal det endelig bli individuelt OL-gull? Langrenn OL i Beijing Fjerde og siste mulighet

ZHANGJIAKOU (Aftenposten): Det er bare OL-gull som teller for Therese Johaug. Men håpet kunne vært knust på samme sted hvor hennes drømmer tidligere har forsvunnet

Nå nettopp

22. august 2017, Hotel Steger-Dellai, Seiser Alm: Therese Johaug er på treningsleir i vakre Dolomittene. Hun drømmer om OL-gull i Pyeongchang seks måneder senere. Sola skinner den dagen og Seiser Alm var på sitt mest postkortvakre. Denne dagen skulle hun få dommen. Dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS) skulle kunngjøres. Før den annonserte pressekonferansen i hotellets sal har hun først fått vite utfallet. Hun blir utestengt i 18 måneder for bruk av leppesalven med steroider. En OL-drøm forsvinner.

26. januar 2022, Hotel Steger-Dellai, Seiser Alm: Therese Johaug er på treningssamling i vakre Dolomittene. Hun drømmer om OL-gull i Beijing om et par uker. Sola skinner og Seiser Alm var vintervakkert. Denne dagen skulle hun få vite at to av hennes lagvenninner hadde testet positivt på koronaviruset. Hun frykter at nok en OL-drøm skulle forsvinne.