Overrasker i Ruka-uttaket – Amundsen vrakes etter superløp

Erik Valnes (25) velges fremfor Harald Østberg Amundsen (23) til verdenscupåpningen. Også Ragnhild Haga (30) får sjansen, mens Helene Marie Fossesholm (20) ikke er med.

BRUTALT VALG: Harald Østberg Amundsen får ikke reise til Finland av landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

22. nov. 2021 13:14 Sist oppdatert nå nettopp

Skiforbundet sender følgende til helgens minitour i finske Ruka med klassisk sprint, klassisk 10/15 kilometer (OL-øvelse) og jaktstart i fri:

Herrer:

Sprint: Pål Golberg, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Håvard Solås Taugbøl, Erik Valnes og Sivert Wiig.

Distanse: Golberg, Hans Christer Holund, Iversen, Klæbo, Simen Hegstad Krüger og Valnes.

Kvinner:

Sprint: Maiken Caspersen Falla, Mathilde Myhrvold, Ane Appelkvist Stenseth, Anna Svendsen, Lotta Udnes Weng og Tiril Udnes Weng

Distanse: Ragnhild Haga, Therese Johaug, Anne Kjersti Kalvå, Heidi Weng, Tiril Udnes Weng og Ingvild Flugstad Østberg.

NRK omtalte tidligere mandag at Valnes ble prioritert fremfor Amundsen.

– Det er tydelig at Valnes er på blokka både på 15 kilometer og stafetten i OL. Så sportslig sett forstår jeg det. Vi glemte kanskje litt hvor mye landslagsledelsen tenker på OL søndag, sier Petter Skinstad, TV 2-ekspert.

Han trodde da at Amundsen, som har jobbet mye med å forbedre seg i klassisk i år, skulle til Ruka. Det samme spådde TV 2-ekspert Petter Northug, NRK-ekspert Fredrik Aukland og landslagsutøver Emil Iversen overfor NRK.

På kvinnesiden er Haga, som mistet landslagsplassen før sesongen, inne i varmen etter gode resultater på Beitostølen (fjerde- og tredjeplass). Fossesholm har slitt i oppkjøringen og sto over Beito-rennene. Hun skal heller ikke til Finland.

Fakta OL-programmet I tillegg til lagsprint og stafett er det sprint i friteknikk, 10/15 kilometer i klassisk stil, 30/50 kilometer i friteknikk og 15/30 kilometer fellesstart med skibytte i OL. OL arrangeres i Beijing 4–20. februar. Vis mer

Det er få renn å vise seg frem for den trange OL-troppen hvor kun åtte løpere får billett til Beijing. I 2018 var det plass til ti løpere.

– Det blir et bikkjeslagsmål. Det er historisk tøft å komme til OL, sier Skinstad.

Amundsen ble nummer syv på 15 kilometer klassisk, før han vant samme distanse i fri søndag på imponerende vis.

– Harald Østberg Amundsen er en løper for fremtiden. Med de små kvotene som er, blir det vanskelig å tenke både kortsiktig og langsiktig. Det blir han et offer for nå, sier Skinstad.

VG stilte landslagstrener Eirik Myhr Nossum spørsmål om det gikk an å vrake Amundsen etter oppvisningen i skøyting søndag.

Erik Valnes var lenge i tetkampen under lørdagens 15 kilometer i klassisk, men endte som nummer fire. Han gikk med en ødelagt trinse på staven i innspurten. Søndag kom han på 15. plass i skøytingen, minuttet bak Amundsen.

– Det er ingen tvil om at han hadde en spesiell løpsutvikling lørdag. Når vi skjønner at han ødelegger utstyret underveis, så har det veldig mye si. Det betyr nok at han egentlig gikk et bedre løp enn vi tenkte, sier Skinstad.

Amundsen uttalte følgende om eget Ruka-kandidatur etter søndagens seier:

– Jeg har gode kort. En seier og en syvendeplass, og jeg viser at jeg behersker to stilarter, sa Amundsen til VG.

