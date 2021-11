Valnes etter sitt beste renn: – Bittert

Aldri hadde Erik Valnes vært nærmere enn pallplass på et distanserenn i verdenscupen.

Erik Valnes får en gratulasjon fra Sergej Ustjugov mens han ennå satt i lederstolen i iskalde Ruka lørdag formiddag.

17 minutter siden

Treneren for allroundlandslaget, Eirik Myhr Nossum, kalte det hans internasjonale gjennombrudd som distanselangrennsløper. Erik Valnes hadde akkurat blitt beste norske bak suverene Ivo Niskanen, Aleksej Chervotkin og Aleksandr Bolsjunov på 15 kilometer klassisk langrenn.

Det var hans beste plassering noensinne for sprinteren fra Sørreisa i et distanserenn. Men pallplassen røk. Han var et drøyt sekund bak Bolsjunov som tok tredjeplassen.

– Akkurat nå er det bittert. Det skal jeg innrømme. Det svir noe jævlig, sa han etterpå og snakket om den pallplassen som røk på oppløpet.

God form

Men han måtte jo innrømme at formen er god og at han, som alltid har sagt at han ønsker å gå lenger enn sprint, hadde hatt en god dag i sporet. Med sin prestasjon i Ruka og fjerdeplassen i sesongåpningen på Beitostølen på 15 klassisk, er han på god vei til å få gå denne distansen i OL.

Uttaket er tøft og jevnt.

– Det var en god søknad, slo trener Myhr Nossum fast. Han lot seg imponere over det som 25-åringen hadde prestert i løypa.

Nå får han en mulighet i Tour de Ski til å vise at den plassen skal han ha foran løpere på allroundlandslaget.

– Det er vel bare å konservere formen på et Norgesglass og ta den frem igjen i februar, spøkte han. Deretter var han enig med de fremmøtte norske mediene om at det så bra ut.

Emil Iversen ble nummer 7, Johannes Høsflot Klæbo nummer 9, Pål Golberg nummer 10 og Hans Christer Holund nummer 12. Simen Hegstad Krüger hadde som mange ganger før i Ruka, en elendig dag på jobben og ble nummer 67.