Amundsen med sterk søknad om Ruka-plassen med thrillerseier

BEITOSTØLEN (VG) Harald Østberg Amundsen (23) leverte som han måtte for å sikre den siste ledige plassen til verdenscupåpningen. Landslagstrener Eirik Myhr Nossum mener det står mellom tre mann.

VINNER: Harald Østberg Amundsen.

21. nov. 2021 14:52 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg har gode kort. En seier og en syvendeplass, og jeg viser at jeg behersker to stilarter, sier Amundsen til VG.

Amundsen vant søndagens jevne 15 kilometer til slutt med 2,4 sekunder til Sjur Røthe, som brøt lørdag, og 14,3 sekunder til Emil Iversen. Flere var lenge med i seierskampen.

– Det var et beinhardt renn. Det var mange som gikk fort, men så klarte jeg å mobilisere, og gå skikkelig fort på slutten. Så det er jeg fornøyd med, sier seierherren.

– Det var kult at det vippet min vei, sier Amundsen.

Fakta Resultater topp 10 på Beitostølen Menn, 15 km: 1) Harald Østberg Amundsen, Asker 31.23,0, 2) Sjur Røthe, Voss 0.02,4 min. bak, 3) Emil Iversen, Varden og Meråker 0.13,4, 4) Håvard Moseby, Kjelsås 0.22,0, 5) Pål Golberg, Gol 0.23,8, 6) Hans Christer Holund, Lyn 0.24,1, 7) Didrik Tønseth, Byåsen 0.33,1, 8) Martin Kirkeberg Mørk, Drammens Ballklubb 0.36,1, 9) Thomas Qvist Bucher-Johannessen, Fossum 0.42,2, 10) Henrik Dønnestad, Gulset 0,45,8. Vis mer

Nå er spørsmålet hvem som nå får den siste verdenscupplassen i Finland neste helg.

Hans Christer Holund, Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger er tatt ut allerede.

Ifølge landslagstrener Eirik Myhr Nossum står den siste plassen mellom Håvard Moseby (4. plass søndag), Eirik Valnes (15.) og Harald Østberg Amundsen (1.).

– Sjur våknet et døgn for sent, sier Nossum til VG.

Med andre ord verdsetter landslagsledelsen lørdagens renn i klassisk, som det skal gås i Ruka og i OL, mer enn søndagens skøyterenn.

Håvard Moseby overrasket lørdag på 15 kilometeren i klassisk med tredjeplass bak Hans Christer Holund og Emil Iversen. Moseby leverte nok et kjempeløp søndag og ble nummer fire.

– Det er litt dumt at Amundsen vant. Da blir sjansene mine litt mindre til Ruka, men uansett hvordan uttaket blir, er jeg strålende fornøyd med helgen, sier Moseby til VG.

Sjur Røthe brøt lørdag fordi kroppen ikke fungerte. Søndag forsøkte han igjen. Og denne gangen var det helt andre takter.

– Jeg har fått ekstremt god hjelp av lagkameratene. Emil Iversen serverte meg godteri, bakst og pizza. Det hjelper, sier Røthe til VG.

Også Pål Golberg fikk en opptur etter et dårlig renn lørdag. Han fortalte til VG etter søndagens femteplass at han ville vurdert å si fra seg Ruka-plassen med et dårlig løp også søndag.

Emil Iversen var fornøyd med to pallplasser.

– Det er et av mine beste skøyterenn, sier Iversen til VG.

Løpet kan ha vært spikeren i OL-kisten for både Didrik Tønseth og Finn-Hågen Krogh, men de har en mulighet til for å vise seg frem på Lillehammer senere i sesongen.

Fredag starter verdenscupen i finske Ruka med sprint fredag, før det er to distanserenn.

