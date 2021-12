Sikker på OL-gull til Krüger: – Helt umulig å slå ham

DAVOS/OSLO (VG) Simen Hegstad Krüger (28) virker å være et av Norges heteste gullkort til Beijing-OL.

STORFORM: Simen Hegstad Krüger ble nummer 74 i Ruka på 15 km klassisk. Siden har han vunnet øvelsen to ganger i fri. Her med Hans Christer Holund.

Nå nettopp

– Min påstand er at det blir helt umulig å slå ham. Jeg skjønner ikke hvordan noen skal klare det, sier Martin Johnsrud Sundby, tidligere VM- og OL-vinner, i VGTV-programmet «Utenfor Skisporet».

Krüger var i egen klasse under 15 km i Davos, cirka 1550 meter over havet. OL i Beijing er rundt 1800 meter over havet. Og Lyn-løperen stortrives i høyden.

– Jeg begrunner påstanden med at han går i høyden som at han er i lavlandet. Mens alle de andre må 10–15 prosent ned i fart i enkelte partier for i det hele tatt klare å stå rennet, sier Sundby.

Også Niklas Dyrhaug, Viaplay-ekspert og tidligere verdensmester i stafett, går langt i å innkassere OL-gull til Krüger.

– Det som er med Krüger, er at han er uslåelig i høyden, sier Dyrhaug i podkasten «Gode Dager».

– Han kjenner ikke høyden.

Dyrhaug fortalte historier om testløp i høyden med landslaget hvor Krüger var overlegen, tross at han kom rett fra forkjølelse.

– Simen har knust meg på testløp i høyde før. Han er imponerende sterk i høyden og på skøyting. Han seiler opp som en OL-favoritt, sier Harald Østberg Amundsen, som selv kjemper om OL-plass.

Krüger selv sliter litt med å forklare hvorfor han er så god i høyden, men peker på at styrkene hans – kapasiteten og kunne gå jevnt fort – kommer godt til rette i høyden.

– Andre har høyere fart i kroppen, men jeg kan gå fort over tid. De faktorene blir enda viktigere enn i lavlandet. En løype blir tøffere i høyden, sa Krüger til VG i Davos.

– Han har noen enkle fysiske forutsetninger som gjør at han ikke kjenner høyden. Da leker han jo i Davos, og jeg skjønner ikke åssen de skal slå ham i høyden i Beijing, mener Sundby.

Sjur Røthe sa etter Davos-oppvisningen at Krüger er så god i høyden at han bør få plass på alle distanseløp i OL.

– Det er ikke noe tvil om at jeg har en forkjærlighet fra Simen fra før med tanke på mesterskap, og det blir ikke annerledes med at OL går i høyden, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Han legger til at Krüger er «veldig aktuell» for 30 km med skibytte og femmila i fri, mens han i likhet med flere må overbevise på 15 km klassisk under Tour de Ski.

Touren starter i sveitsiske Lenzerheide med skøyte-sprint 28. desember (kl. 11.30 på TV 2). Dagen etter er det 10/15 km klassisk. Begge øvelsene er i OL-programmet og blir trolig svært viktig for uttaket.

Krüger er en av seks løpere som er tatt ut til OL allerede. Amundsen, Røthe, Even Northug, Pål Golberg, Didrik Tønseth og Martin Løwstrøm Nyenget kjemper om de to siste plassene på herresiden.