Weng vant i monsterbakken – nummer tre sammenlagt

VAL DI FIEMME/OSLO (VG) Heidi Weng imponerte opp monsterbakken, og stakk fra svenske Ebba Andersson like før mål. Natalja Neprjajeva ble historisk som første russiske kvinne til å vinne sammenlagt.

4. jan. 2022 12:06 Sist oppdatert nå nettopp

– Dette var veldig stort. Vi har ventet lenge, og denne uken var Natalia best, sier Marcus Cramer, trener for det russiske landslaget, til VG.

Heidi Weng lå på 5. plass i Tour de Ski, ett minutt og 40 sekunder bak ledende Natalja Neprjajeva, foran den avsluttende etappen opp monsterbakken. Russeren ble nummer fire opp bakken, men var suveren sammenlagt.

Heidi Weng endte som nummer tre totalt bak Neprjajeva og Ebba Andersson etter en strålende avslutning.

– Det var veldig godt. Jeg tenkte jeg bare måtte prøve meg. Det er veldig artig at det gikk, sier Weng til VG.

Jessica Diggins tok ledelsen fra start. Men etter 2,3 kilometer var det svensk ledelse ved Johanna Hägström. Etter 6,8 kilometer ledet Ebba Andersson foran Weng. I bakken tok Weng over og dro.

Det ble en kamp mellom de to. Til slutt vant Weng med et super-rykk.

– Det var hardt i dag for snøen var litt bløtere. Men jeg følte meg pigg. Løypene her er kanskje de jeg liker best av alle i verdenscupen, sier Weng.

– Hun klarte å øke farten litt mer enn meg på slutten, og jeg maktet ikke henge på. Heidi var sterk, sier Andersson til VG.

FØRST OPP: Heidi Weng var raskest opp monsterbakken og nummer tre sammenlagt.

Trener Ole Morten Iversen roste Weng.

– Fantastisk avslutning av Heidi. Det er veldig betryggende både for henne og oss. Vi rundt henne har vært trygg på henne hele veien for vi vet hva hun har gjort i høst og sommer. Men det er nok veldig godt for å henne få det ut, sier Weng.

Lagvenninne Anne Kjersti Kalvå er ikke overrasket over at Weng var raskest opp bakken.

– Hun er en av få som elsker denne bakken, og hun var veldig tent på å gå fort. Med litt selvtillit tror jeg hun kan bli skummel i OL, sier Kalvå til VG.

Trønderen har imponert i touren, men sier hun ikke har fått utdelt OL-billett. De fleste eksperter peker på at Kalvå og Mathilde Myhrvold bør få de to siste plassene.

Iversen sier han har innstilt to kandidater til langrennssjef Espen Bjervig, men vil ikke si hvem.

– Men vi trenere ser det samme som mange av de på tv ser.

Endelig for Neprjajeva

Russiske Neprjajeva ble nummer to i Tour de Ski i 2018/2019 og 2019/2020. Tirsdag så det ut som hun kontrollerte rennet. Hun la seg litt bak Weng og Andersson og hadde tidene å gå på, og hun vant sammenlagt med 46,7 sekunder foran Andersson. Dette er første gang en russisk dame vinner touren sammenlagt. Den russiske nasjonalsangen ble spilt.

VANT: Heidi Weng (t.v.) vant løpet opp monsterbakken tirsdag, mens Natalja Neprjajeva vant Tour de Ski sammenlagt. Her etter rennet mandag.

Seks av de 10 norske damene som startet Tour de Ski i Lenzerheide i romjulen fullførte de seks konkurransedagene.

Tiril Udnes Weng ble nummer 10 sammenlagt, 3 minutter og 38 sekunder bak Neprjajeva, Anne Kjersti Kalvå nummer 13, Ragnhild Haga nummer 17 og Silje Theodorsen nummer 22 sammenlagt.

Helene Marie Fossesholm ble nummer 33 mandag, og trakk seg fra touren før siste etappe:

PS! Therese Johaug har vunnet touren tre ganger, Heidi Weng to ganger, mens Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østberg har en sammenlagtseier hver.