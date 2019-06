Klæbo nærmer seg landslagsavtale: – Mye tyder på at vi snart er i mål

Det bekrefter far og manager Haakon Klæbo.

«Dialogen med forbundet er god – og mye tyder på at vi snart er i mål», skriver Haakon Klæbo i en tekstmelding.

10. juni var fristen Skiforbundet ga Klæbo til å underskrive avtalen. En uke senere har han altså ennå ikke satt penn til papir.

Uenigheten omhandler når Klæbo rår over sine egne markedsrettigheter, og når han er under skiforbundets kontroll.

Allerede torsdag skal hele det norske landslaget delta på Oslo Skishow i Holmenkollen. Det har vært usikkert om Klæbo vil delta der, om han ikke har underskrevet avtalen frem til da.

«Vårt utgangspunkt er at Johannes skal delta på Oslo Skishow torsdag», skriver Haakon Klæbo.

Bakgrunn: Ingen Klæbo-avtale med Norges Skiforbund før fristen gikk ut

Planlegger at Klæbo stiller på landslagssamling

Dagen etterpå møtes det norske allroundlandslaget, som Klæbo nå er en del av, til landslagssamling.

På spørsmål om landslagstrener Eirik Myhr Nossum i forberedelsene av samlingen har med i planleggingen at Klæbo stiller, svarer han at han «ikke på noe tidspunkt har planlagt for noe annet» og henviser til langrennssjef Espen Bjervig.

– Jeg kommenterer ikke private avtaler mellom oss og utøver, men vi har en god dialog, svarer Bjervig på spørsmål om han forventer å se Klæbo på landslagssamling fredag.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Tror Klæbo stiller uansett

Fredag skrev Adressa-kommentator Birger Løfaldli at «Klæbo ser ut til å leke med forbundet».

Han tror 22-åringen vil få anledning til å stille på både skishow og landslagssamling, selv uten en signert utøveravtale.

– Jeg tror ikke han kommer til å bli utestengt om han ikke signerer. Jeg tror han vil delta som om han har en avtale egentlig helt frem til sesongstart, sier Løfaldli.

Løfaldli mener også at en eventuell utestengelse av Klæbo vil kunne ha negative konsekvenser for forbundet.

– Hvis de stenger utestenger ham tror jeg de vil få opinionen mot seg. Jeg tror Klæbo vil få folket med seg, slik Petter Northug i sin tid hadde.