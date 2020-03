Tårevåt Jacobsen etter Kollen-fiasko: Kan ha gått sitt siste renn

HOLMENKOLLEN: Det var ikke bare Therese Johaug som var skuffet etter tremila i Holmenkollen. Avslutningen på sesongen ble ikke som håpet for Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som nå kan ha gått sitt siste verdenscuprenn.

– Jeg visste at dette var mitt siste verdenscuprenn for sesongen. Det er kjipt å gå på hjemmebane og føle seg bra, men så blir det ikke så bra likevel. Jeg har iallfall truffet med oppladningen, sa en preget Jacobsen til Aftenposten.

– Kan du ha gått ditt siste verdenscuprenn i karrieren?

– Jeg vet ikke. Kanskje. Jeg har bare bestemt meg for at jeg ikke skal ta den avgjørelsen i intervjusonen i dag. Jeg får ikke muligheten til å reise til Canada. Det var iallfall min siste opptreden denne sesongen, sa Jacobsen.

Det var en helt tydelig rørt og skuffet Astrid Uhrenholdt Jacobsen som snakket med mediene etter løpet. Tårene trillet mens hun forklarte seg om det som hadde skjedd i løypene hvor hun har gått på ski siden hun var barn.

Skibyttet ble utslagsgivende

Heming-jenta har hatt veldig lyst til å dra til Canada ettersom hun kjemper om pallen i sprintcupen sammenlagt, men får ikke fri fra praksis i medisinutdanningen til å dra. Hun kunne ha kjempet om en plass blant de tre beste i verdenscupen sammenlagt. Den muligheten får hun ikke. Trener Ole Morten Iversen er også skuffet over avslaget fra Universitetet i Oslo.

– Fra høyeste hold så fronter vi at det å kunne kombinere toppidrett og utdanning skal vi være stolt av. Derfor er jeg skuffet over at hun ikke får fri til å delta på avlutningen av verdenscupen.

Trener Iversen sier også at muligheten for at dette var hennes siste renn noensinne ikke har vært diskutert dem i mellom.

– Det var hennes siste renn i verdenscupen denne sesongen. Mer enn det kan jeg ikke si. Astrid er et følelsesmenneske, og hun henger ikke med hodet lenge.

Jacobsen sier det er godt å kjenne at hun er god nok til det, men også skuffende at det gikk som det gikk på tremila når hun følte seg såpass bra. Til slutt endte hun opp på en 16.-plass.

– Hun fortalte det samme som de andre jentene på laget. Hun hadde gode ski første halvdel, men så var det stopp på slutten. Det er synd ettersom Astrid er i vedlig god form.

Der de norske jentene ikke byttet ski, gjorde svenskene dette. Det ledet til en førsteplass for Frida Karlsson og tredjeplass for Ebba Andersson.

– Det er ganske åpenbart at det ikke var riktig avgjørelse i dag. Men hvis man tar med hele historien, har vi jo god erfaring med at det lønner seg å være lojal til de avgjørelsene som vi tester frem sammen, sa Jacobsen.

– I dag var det kanskje ikke jackpot, men i det lange løp har vi tjent på det systemet vi har. Det blir litt kjipt nå, men det er ofte dette systemet som har gitt oss store fordeler tidligere, la hun til.

– Sammen om valget

Ifølge Jacobsen hadde de i forkant fått en klar anbefaling om at et skibytte ikke var nødvendig. Hun fikk heller aldri noen kontrabeskjed.

– Ingen hadde straffet meg om jeg gjorde noe annet, men stort sett tjener jeg som utøver på å være lojal til det. Det er basert på systematikk, ikke synsing, sa Jacobsen, og fortsatte:

– Til syvende og sist er det jeg som tar det valget. Vi er sammen om det valget, så man skal ikke skylde på noen andre. I dag funket ikke systemet, andre ganger har det gjort det.

– Et vinnertrekk

En som derimot var i det langt mer glade hjørnet, var Charlotte Kalla, som har hatt en tøff sesong hittil, men som fikk en etterlengtet opptur.

Hun innså ikke at Karlsson hadde vunnet før hun kom inn i garderoben etter løpet.

– Det er så imponerende, spesielt med tanke på hva slags sesong hun har hatt. Hun har hatt noen utfordringer, og så vinner hun en klassisk tremil i Kollen. Det er det ikke mange som har gjort, sa Kalla.

Hun er klar på at skibyttet ble helt utslagsgivende.

– Det var et vinnertrekk, definitivt. Både når det kommer til festet, men også følelsen når man staker, sa svensken, som til slutt ble nummer fire.