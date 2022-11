Ekspertene måper etter ny Klæbo-triumf: – Han blir «fader» meg umulig

RUKA/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (26) ble hardt presset av en rekke rivaler, men hadde et svar på hvert eneste forsøk på å riste ham av tetgruppen. Til slutt vant trønderen komfortabelt og tok sin tredje strake seier i verdenscupåpningen.

– Det har vært bra og overraskende selvfølgelig. Jeg hadde ikke sett for meg dette, så det er en god start, sier Klæbo til VG.

– Han er så leken, sterk og solid som jeg aldri har sett ham Han blir «fader» meg helt umulig å slå i vinter hvis han fortsetter i denne stimen her, sier Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug under kanalens sending.

Også Martin Johnsrud Sundby skrøt voldsomt av 26-åringen.

– Han viser bare hvor enormt komplett han er. Jeg tror han kunne gått fra hvis han ville. Men han slipper dem innpå seg, vet han har den beste spurten og i den siste bakken har han et ekstra gir ingen andre har, vurderer Dyrhaug.

Johannes Høsflot Klæbo, her etter søndagens 20 kilometer jaktstart i fristil i finske Ruka.

– Hadde ikke trodd

For da et samlet ti mann stort felt nærmet seg langrennsstadion i Ruka var det ingen som var i posisjon til å true Klæbo.

De klarte heller ikke å følge ham i den siste bakken før oppløpet.

Dermed kunne Klæbo gå oppløpet uten omtrent å ta i.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være «der» så tidlig. Jeg har vært mer skeptisk, det har blitt mer alternativ trening. Trent på ting jeg ikke bruker så mye tid på ellers, sier Klæbo til Viaplay og sikter til hamstringskaden som har plaget ham i mange måneder.

– På kort sikt kan det fungere, men jeg håper jeg snart er tilbake i normal trening. Men det er artig å få skryt, sier han og gliser.

Med triumfen på den 20 kilometer lange jaktstarten søndag setter 26-åringen et utrolig punktum for den første verdenscuphelgen.

Han står nemlig bokført med tre seire på tre mulige forsøk...

Etter målgang kunne Klæbo også titte seg tilbake og se at Pål Golberg sikret dobbelt norsk med sin andreplass.

Calle Halfvarsson spurtet inn til en tredjeplass, men etter rennet kom meldingen om at svensken er diskvalifisert. Han gikk utenfor løypemarkeringene i den siste bakken der Klæbo rykket. Det gjorde ham forbannet.

Federico Pellegrino fra Italia tok dermed den siste pallplassen.

En som fikk en helsvart dag i de finske løypene var Emil Iversen. Trønderen gikk i mål til en 36. plass, nesten to minutter bak Klæbo.

Han gikk gjennom pressesonen uten å stoppe. «Jeg er for sliten», sa han i en kort kommentar til VG.

Selv om Klæbo hadde et solid forsprang på resten av feltet på dagens 20 kilometer tok det bare 6,6 kilometer før han fikk selskap.

En stor gruppe bestående av 10 konkurrenter samarbeidet godt for å hente trønderen. Blant dem nordmennene Hans Christer Holund, Mattis Stenshagen, Pål Golberg, Martin Løwstrøm Nyenget og Erik Valnes.

Mannen som måtte sette fart var Holund.

Lyn-løperen var den med desidert dårligst avslutnings- og spurtegenskaper av de som kjempet om seieren.

Han ga det et ordentlig forsøk.

– Jeg føler Hans Christer prøver hardt, men han må få hjelp. Flere er nødt til å gå «all in» for å kvitte seg med sprinterne. Jeg forventer at han, Friedrich Moch og William Poromaa prøver her, sa Viaplay-ekspert Dyrhaug.

Men Holund fikk verken hjelp og lyktes ikke noen gang å få en luke de siste gjenværende ti kilometerne.

– Han er fryktelig god. Jeg skulle ønske Krüger også var der, så vi kunne samarbeide, sier Holund til VG.

Krüger var for øvrig akterutseilt på søndagens jaktstart etter å ha lagt et altfor dårlig grunnlag på lørdagens ti kilometer klassisk.

Dermed fikk Klæbo det servert i Ruka og fortsatte sin utrolig seiersrekke.

