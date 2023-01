Klæbo fikk sprint-sjokk før ny rekord-tangering: – Hyller det

VAL DI FIEMME (VG) Amerikanske Ben Ogden (22) satte ut flere av konkurrentene i sprint-semifinalen. Men det kunne ikke stoppe Johannes Høsflot Klæbos (26) femte strake Tour de Ski-seier.







06.01.2023 14:06 Oppdatert 06.01.2023 15:44

– Det er som å rane en bank, så får du ikke med deg pengene hjem, sier Sindre Bjørnestad Skar og ler.

Han oppsummerer stuntet til Ben Ogden i sprint-semifinalen. Den unge amerikaneren gikk alt han kunne og sprengte feltet. I sprint-semifinalene går nemlig de to første i mål videre fra hvert heat, men det er også to ledige «lucky loser-plasser» til de med best tid.

Det var det Ogden ønsket å sikre seg, men på oppløpet ble han slått av Johannes Høsflot Klæbo, Calle Halfvarsson, Simone Mocellini og Johan Häggström. Dermed gikk Ogdens plan i vasken.

– Han burde fått friplass i finalen. Vi burde vært syv mann i finalen, når han går så fort, sier Klæbo.

Han vant til slutt sprinten foran Halfvarsson og hjemmehåpet Mocellini. Det tok helt av på den godt befolkede OL-stadion i 2026 da Mocellini tok tredjeplassen foran venner og familie.

UREDD: Amerikanske Ben Ogden.

Tross at Ogdens forsøk mislykkes i semifinalen, applauderer Klæbo 22-åringen og tror amerikanerne vil få mye glede av ham i fremtiden.

– Jeg synes det er imponerende og hyller at han bare «gutser» på, sier Klæbo.

– Ble du litt forbauset underveis?

– Jeg fikk litt sjokk i bakken, og måtte virkelig ta meg sammen, svarer Klæbo.

Seieren er hans femte seier av fem mulige i denne utgaven av Tour de Ski, dermed tangerer han rekorden for flest etappeseirer på rad som Sergej Ustjugov satte i 2016/17.

Fakta Tour-stillingen Tour de Ski (5 av 7 etapper): 1) Klæbo 1.32.39, 2) Halfvarsson 0.58 min. bak, 3) Federico Pellegrino, Italia 1.08, 4) Golberg 1.09, 5) Skar 1.19, 6) Krüger 1.33, 7) Tønseth 1.52, 8) Holund 1.52, 9) Røthe 1.54, 10) Ogden 1.54. Øvrige norske: 15) Moseby 2.34, 16) Iversen 2.38.

Gjenstående etapper:

Lørdag: 15 km fellesstart klassisk Søndag: «Monsterbakken» opp Vis mer

I tillegg var det trønderens 16. etappeseier i konkurransen totalt og hans ellevte av 13 mulige i verdenscupen denne sesongen. Nå leder han Tour de Ski med 58 sekunder til Halvarsson før de to gjenstående etappene (15 kilometer fellesstart og «Monsterbakken» opp).

Sindre Bjørnestad Skar hadde ikke krefter til å følge Ogden i semifinalen og ble slått med over 20 sekunder.

– Han ville ikke bare gå videre på tid, han ville jo «drepe» både seg selv og resten, sier Skar og legger til:

– Det var voldsomt, men all ære til han som prøver. Men jeg tror han ødela for seg selv, det er litt tabbe å gjøre det der, sier Skar.

Den franske Renaud Jay bare lo og ristet på hodet da VG spurte Ogdens taktikk. Ogden forklarer valget slik:

– Taktikken min var å sprekke feltet så mye som mulig. Ved å gå helt «crazy», kunne jeg bli topp fire og bli kvitt nok konkurrenter til å gå videre på tid. Men jeg ble passert ..., sier Ogden.

På spørsmål om hva konkurrentene tenker om det, gliser han i barten sin:

– Så klart ler dem. Men det er derfor jeg er her. Kanskje ikke verdens beste taktikk noen gang, men jeg ga det et forsøk, sier Ogden med et smil.

Mens Klæbo nok en gang vant, røk flere av hans argeste konkurrenter i sammendraget ut i kvartfinalen: Federico Pellegrino, Pål Golberg og Simen Hegstad Krüger. Mange holder sistnevnte som favoritt opp monsterbakken, men Krüger virker tvilende til at det er mulig å nekte Klæbo hans tredje Tour de Ski-seier sammenlagt.

– Johannes er så suveren om dagen. Han har nesten aldri en svart dag, mens vi andre er menneskelige, sier Krüger til VG.

– Det er godt betalt i dag, det er viktig, det trengte jeg. Sistebakken kan spise mange minutter, sier Klæbo til VG.